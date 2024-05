Découvrez comment Jennifer Lopez a répondu au journaliste qui lui a demandé si les rumeurs de séparation de Ben Affleck étaient vraies

Jennifer Lopez reste maman sur l’état de son mariage.

Au milieu des spéculations sur la relation de Lopez avec son mari, Ben Affleckla triple menace de 54 ans est sorti à Mexico mercredi pour promouvoir son nouveau film Netflix, Atlas.

Lors d’une conférence de presse, Lopez a répondu aux questions alors qu’elle était assise sur scène à côté de sa co-star, Simu Liudevant une salle remplie de journalistes.

Simu Liu, Jennifer Lopez et Brad Peyton posent lors d’un photocall à l’hôtel St. Regis le 22 mai. – Adrian Monroy/Medios y Media/Getty Images

Selon la vidéo de l’événement, lorsqu’un journaliste a demandé si les rumeurs selon lesquelles Lopez et Affleck, 51 ans, s’étaient séparés étaient vraies, un homme hors caméra n’a pas tardé à intervenir en disant : « OK, nous ne faisons pas ça. »

« Vous savez mieux que ça », a ajouté Lopez, qui était porter l’alliance elle a eu quand elle et Affleck se sont mariés en juillet 2022un événement très attendu étant donné leur première romance.

À la suite de les discussions sur le mariage du couple, une source a déclaré à ET que Lopez et Affleck ont ​​ »il y a eu des hauts et des bas » depuis qu’ils ont échangé leurs vœux.

« Ils ont traversé des phases où les choses n’ont pas été aussi bien entre eux en raison de leurs personnalités différentes et du fait qu’ils ne passent pas assez de temps ensemble », a déclaré la source. « Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Ils ont tous les deux tellement de choses à faire entre prendre soin de leur famille et leurs engagements professionnels et cela peut représenter beaucoup pour eux. »

Après Lopez et Affleck ont été aperçus ensemble pour la première fois depuis plus de 40 jours plus tôt ce mois-ci, Affleck a été photographié sans son alliance.

« La relation entre Jen et Ben n’est pas encore terminée, mais ils vivent dans des maisons séparées et la tension est forte. » une deuxième source a déclaré à ET. « Ils prennent une seconde pour comprendre ce que chacun d’eux vit et veut. Ils sont tous les deux très déprimés. »

Puis quand ET a parlé à Lopez à la première hollywoodienne du film réalisé par Brad Peyton Atlaselle a parlé de l’importance de la famille, qui comprend également ses jumeaux de 16 ans, Emme et Max, et les enfants qu’Affleck partage avec Jennifer Garner, Violet18 ans, Séraphine, 15 ans, et Samuel, 12 ans.

« Une chose en laquelle vous pouvez toujours avoir confiance [is] famille », a déclaré Lopez à ET avec un sourire.

Simu Liu, Jennifer Lopez et Sterling K. Brown assistent à la première d' »Atlas » à Los Angeles le 20 mai. – Steve Granitz/FilmMagic

Pourtant, les rumeurs divisées demeurent, avec une source distincte disant à ET« Ben a l’impression que Jen a du mal à se sentir satisfaite et c’est l’un des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ben est l’une des seules personnes qui se sent suffisamment à l’aise pour être honnête et réelle avec Jen. C’est en partie pourquoi Jen l’aime, mais aussi pourquoi elle est en colère contre lui. »

« Elle essaie de donner l’impression qu’elle ne se soucie pas de ce que le public pense d’elle, mais elle aime tellement ses fans, donc leurs commentaires l’impactent », a ajouté la source. « Ben et Jen traversent des problèmes normaux et il ne se passe rien de scandaleux. »

Atlasqui met en vedette Lopez, Liu, Sterling K.Brownsortira sur Netflix le 24 mai.

