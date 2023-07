Découvrez comment il a perdu plus de 200 livres. – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Suzi Pratt/Shutterstock

Fat Joe est un rappeur célèbre, qui a signé des tonnes de rappeurs sur son label Terror Squad et a sorti une multitude de ses propres tubes.

Fat Joe a été très ouvert sur son parcours de perte de poids, perdant plus de 200 livres depuis le début.

Fat Joe a révélé qu’il avait lutté contre la dépression au cours de son parcours de perte de poids.

Gros Joe est l’un des rappeurs les plus aimés de tous les temps. Né Joseph Antonio Carthagène dans le Bronx, le rappeur de 52 ans a été très ouvert sur ses difficultés à perdre du poids. Son nom de rap a même été inspiré par le fait qu’il était un gars plus grand. Bien qu’il ait gardé le surnom, Fat Joe a en fait entrepris un voyage de perte de poids, qui a duré plus d’une décennie. Joe a parlé de sa perte de poids et de la mort de son ami Gros calembour en 2000 comme l’un des moments où il a décidé de faire un changement dans un 10 juillet 2023 La santé des hommes profil.

Fat Joe a parlé à maintes reprises de ses stratégies pour perdre du poids au fil des ans, et il a été un ardent défenseur d’un mode de vie plus sain. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le parcours de perte de poids de Fat Joe au fil des ans ici !

Fat Joe avant son parcours de perte de poids

Fat Joe est depuis longtemps l’un des rappeurs les plus adorés et les plus populaires de New York, depuis des générations. Son nom de scène était à l’origine Fat Joe da Gangsta, avant de le raccourcir en juste Fat Joe, avant de sortir ses débuts en 1993. Représenter. Son deuxième album de 1995 a commencé à lui valoir une reconnaissance grand public, et il a finalement signé avec Atlantic en 1997, lançant ses débuts sur un label majeur. Don Carthagène l’année suivante. À la fin des années 90, il est apparu aux côtés de nombreuses autres stars, dont son ami Big Pun et a même été présenté sur l’un des celui de Jennifer Lopez Chansons.

Les premières chansons de Joe embrassaient son poids. En 1993, il a sorti le single « Livin’ Fat », où il a montré ses talents de rappeur avec un refrain de « I’m livin’ fat ». On a dit qu’il pesait 300 livres dans un 1996 New York Times profil de lui. Joe a révélé qu’à son plus lourd, il pesait 470 livres dans le La santé des hommes pièce.

Fat Joe après son parcours de perte de poids

La perte de poids de Joe est un voyage continu depuis plus d’une décennie. Joe a eu des profils écrits sur sa perte de poids au milieu des années 2000. Alors qu’il commençait à perdre du poids, le rappeur a également laissé ses changements influencer sa musique, et il a célébré le chemin parcouru dans la chanson de 2011 « Drop a Body ».

En juillet 2023, Joe avait perdu 215 livres et il a été très ouvert sur la façon dont il prévoit de continuer à atteindre ses objectifs de mise en forme. Il a révélé qu’il n’avait pas d’objectif final à atteindre avant de s’arrêter dans ce qui précède La santé des hommes pièce.

Malgré la perte de poids, Joe est resté fidèle à ses racines et il a déclaré qu’il n’envisageait pas de changer de nom de scène. « Bien que j’aie pris conscience de ma santé à un autre niveau », a-t-il déclaré au magazine. « Cela n’aurait aucun sens de le changer. Maintenant c’est ma marque. C’est ce que j’ai construit. Cependant, il a flirté avec l’idée de le changer pour le plaisir. « Peut-être que je vais changer mon Instagram pendant un mois et m’appeler Slim Joe », a-t-il déclaré au point de vente.

Pourquoi Fat Joe a-t-il décidé de perdre du poids ?

L’un des facteurs qui ont poussé Fat Joe à perdre du poids a été de voir des amis mourir après avoir lutté contre le poids. Joe a déclaré que la mort de Big Pun d’une crise cardiaque à 28 ans, ainsi que le décès d’autres personnes, l’ont incité à vouloir se mettre en forme. « Comme, j’ai vu moi. Et je regarde sa petite fille. Elle avait le même âge que ma fille. J’ai dit: ‘Tu dois perdre du poids; sinon tu sors d’ici », a-t-il dit La santé des hommes.

Bien que cela l’ait peut-être motivé à perdre du poids, Joe a révélé que la mort de Pun et la perte de nombreux autres proches de lui, y compris sa sœur, l’avaient conduit à une profonde dépression. « J’ai perdu beaucoup de gens, et malheureusement je ne peux pas m’asseoir là et m’attarder, parce que je sais que c’est quelque chose qui m’emmène sur cette voie. Alors je dois avancer », a-t-il déclaré.

Régime et exercice de Fat Joe

Joe n’a jamais hésité à partager ses méthodes de perte de poids au fil des ans. Il a révélé que « l’éducation » était un facteur clé pour apprendre ce qui était sain pour lui dans une interview de 2011 avec VladTV. Il a admis qu’il avait un penchant pour les patates douces, mais il évitait les pâtes, le riz et le pain. Il a dit qu’il éviterait les glucides après ses repas du matin, et il a opté pour des protéines avec des légumes sautés ou une salade. « Non seulement je me sens mieux, mais rien ne me manque. Je mange toujours du steak. Je mange toujours mon homard », a-t-il déclaré. « Je ne le mange tout simplement pas avec ce riz et ces haricots. Je ne le mange pas avec ces pâtes. Je ne le mange pas avec tout ce pain.

En plus de son régime, Joe a également été ouvert sur ses routines de fitness. Il fait souvent du vélo et fait du vélo elliptique. Il a également déclaré qu’il commençait la journée avec quelques minutes de cardio et qu’il augmentait progressivement son temps. Il a également partagé des vidéos de lui sur une piste et travaillant sur sa forme physique sur son Instagram.

