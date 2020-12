Alexa, joue à « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » par Mariah Carey.

Sortez vos pulls laids du fond du placard et commencez à faire le plein de cannes de bonbon car c’est officiellement cette période de l’année! Avec Hanoukka déjà là et Noël approche à grands pas, les vacances battent leur plein.

Et les stars les plus grandes et les plus brillantes d’Hollywood lancent la saison des fêtes avec d’adorables photos de famille, des moments francs avec leurs amis à fourrure et bien plus encore.

Un exemple concret? Reese Witherspoon a récemment partagé qu’elle devait convaincre sa fille de 21 ans, Ava Phillippe, en ayant un moment correspondant. « Ok. C’est vrai que j’ai dû la supplier de porter un pull des fêtes assorti, » le Gros petits mensonges actrice plaisanté sur Instagram le 7 décembre, « mais n’est-ce pas MIGNON ??! »

«C’était mignon, en effet!

Reese n’était pas la seule star à avoir jumelé avec son mini-moi. Mario Lopez a eu toute sa famille le même pyjama à carreaux rouges. « Les Lopez Fam Bam sont prêts pour les vacances », s’enthousiasme l’acteur partagé sur Instagram… en septembre!