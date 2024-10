Découvrez comment Gimbal God crée de la magie en mettant un nouvel appareil photo à l’épreuve

Les caméras de suivi étaient utilisées dans le snowboard bien avant Spencer Whiting s’est construit un nom (et une carrière vraiment amusante) avec le jumelage. Mais le gars qu’Internet appelle Dieu du cardan a certainement le don de le faire comme personne d’autre.

D’un côté, il charge aussi fort que les athlètes d’élite sur lesquels il pointe son appareil photo. Cela place Whiting dans une position unique pour repartir avec des images de lignes incroyables. Mais sa créativité et sa volonté de voir ces lignes sous des angles uniques sont vraiment ce qui place ces clips dans un monde à part. Les caméras d’action sont bien entendu pour lui un outil essentiel. Whiting a dit L’inertie en 2022, qu’un cardan, une caméra et d’autres équipements auraient représenté de nombreux coûts inutiles lorsqu’il a commencé à filmer. Son Devenez pro, cependant, il a débloqué toutes les idées créatives qu’il avait, et dans un package plus accessible.

« La carrière de cinéma a vraiment commencé par accident », a-t-il déclaré. L’inertie Joe Carberry en 2022, expliquant comment lui et un ami avaient convenu de lancer une websérie sur le snowboard où ils se filmeraient à tour de rôle. « C’est en quelque sorte devenu ce truc où il a commencé à devenir si bon en snowboard, j’ai juste commencé à filmer un peu plus. »

Whiting a été embauché pour filmer professionnellement peu de temps après et, comme il l’a dit, « à partir de là, tout a fait boule de neige ».

Alors que la vidéo ci-dessus se concentre spécifiquement sur Whiting testant un nouveau Héros 13 caméra, le regarder mettre un nouvel appareil photo à l’épreuve est un regard intéressant sur son processus créatif. Qu’il s’agisse de décomposer les aspects techniques de son tournage ou de planifier des tournages avec ses amis, cela peut être un carburant pour quiconque est prêt à emprunter une voie créative et à voir où cela les mène.