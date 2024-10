Découvrez comment créer une statue réaliste du gardien de Komainu en 3D

Conclusion

Je pense que l’un des avantages de la 3D numérique est que vous pouvez utiliser des shaders et de l’éclairage pour créer différentes textures et en profiter.

Cette fois, je voulais imprimer en 3D ce komainu tout en touchant la partie analogique, alors je l’ai fait aussi ! Cela a pris beaucoup de temps et d’argent, mais c’est aussi très rafraîchissant et amusant d’avoir quelque chose que vous avez créé non seulement à l’écran.

J’ai fait le projet du chien de garde entre différents projets, ce n’était donc pas une période de temps fixe mais un projet qui avançait lentement petit à petit, et je pense que la durée totale était d’environ 2 mois.

Je pense qu’il est assez difficile de travailler pendant mes jours de congé en parallèle avec mon travail régulier, mais je ne voulais pas faire de compromis car j’ai une vision claire : je veux faire des modèles en tant qu’artiste. J’ai compris que les inconvénients d’un compromis pèseraient beaucoup plus lourdement.

Surtout, ce projet Komainu a été dur, mais le plus important c’est que j’ai pu prendre plaisir à le réaliser. Il était difficile de résister à l’envie de prendre des raccourcis et de me concentrer sur mon portfolio.

Je sais que certaines personnes veulent devenir artistes et se trouvent dans une situation difficile, mais la 3D n’est pas quelque chose qui s’apprend en peu de temps, et il n’y a aucune garantie que vous puissiez toujours produire le meilleur résultat.

Mais tant qu’il s’agit de votre travail, vous avez l’obligation de répondre aux attentes de vos clients et de fournir ce qui convient le mieux à vos utilisateurs.

Il existe des emplois que même les débutants peuvent expérimenter. Tout d’abord, absorbez autant que possible de chaque expérience et apprenez autant que vous le pouvez. Et continuez avec une forte volonté.

Cela demande de la patience et il est important de laisser libre cours à votre créativité.