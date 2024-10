Découvrez comment cet artiste peint les qualités changeantes de la nature

Wyn-Lyn Tan, exposition A Matter of Time à la galerie FOST à ​​Singapour Photo gracieuseté de l’artiste et de la galerie FOST

Naviguer entre représentation et abstraction, Wyn-Lyn Tan encourage le public à reconsidérer sa relation avec la nature au milieu des progrès technologiques rapides. Connue pour ses compositions évocatrices et atmosphériques, sa pratique met l’accent sur la fluidité, la texture et les formes organiques, créant une sensation de mouvement et d’impermanence qui reflète l’environnement en constante évolution. Son expérimentation avec des matériaux comme le bois, le plexiglas, le cuivre, la terre et des vidéos générées par l’IA et formées sur des images de ses propres œuvres lui permettent d’explorer de nouvelles possibilités en peinture.

Inspirées par ses voyages et ses expériences avec des paysages divers – des forêts tropicales de Singapour aux terrains gelés de l’Arctique – les œuvres contemplatives de Tan reflètent l’interconnexion profonde entre la vie humaine et le monde naturel, faisant d’elle une voix remarquable dans l’art contemporain singapourien. Prochainement, Tan participera à « Terre »une exposition collective d’œuvres de peinture, de sculpture et de techniques mixtes répondant à l’idée de terroir, qui se déroulera dans quatre lieux historiques au cœur des vignobles du patrimoine mondial de l’UNESCO en Bourgogne, France, du 20 octobre au 25 novembre 2024.

Vos œuvres intègrent souvent de la technologie ou de nouvelles techniques pour interagir avec l’environnement. Comment voyez-vous l’intersection entre la technologie et la nature dans votre vision artistique ?

Je crée mon travail vidéo d’IA générative en travaillant avec la technologie d’apprentissage automatique pour m’entraîner sur des images de mes peintures passées de la dernière décennie, en mélangeant des images que j’ai prises de phénomènes atmosphériques et de paysages des différents espaces et lieux que j’ai habités, du De l’Arctique à Singapour. Tout comme mes peintures physiques, mon travail d’IA générative vient d’un lieu profondément intuitif et émotionnel. C’est une boucle symbiotique : mes peintures informent la machine qui je suis et la machine informe qui je suis, et mon travail alimente en retour la machine. Avec lui, je cherche à remettre en question les distinctions traditionnelles entre ce qui est naturel et synthétique, et à ouvrir de nouvelles perspectives de vision et de compréhension de notre environnement.

Wyn-Lyn Tan, Particulate – A World Without End V et VI, 2024, patine sur cuivre Photo gracieuseté de l’artiste et de la galerie FOST

Comment votre utilisation de vidéos d’art génératif et de technologies d’apprentissage automatique améliore-t-elle l’expérience du spectateur face à vos œuvres d’art environnementales ? La technologie peut-elle approfondir notre lien avec l’environnement ?

Notre imagination peut être limitée par nos perceptions du monde. Avec l’IA, les machines peuvent générer, régénérer et découvrir de nouvelles images que je n’aurais peut-être pas imaginées. En organisant les entrées et sorties des images qui alimentent la machine, je travaille en dialogue avec l’IA en tant que collaborateur pour hybrider mes propres expressions de la nature avec celles de la machine de manière nouvelle et inattendue. Cet engagement se traduit par une transformation des images qui offre aux spectateurs un aperçu de la dynamique en constante évolution de notre environnement. Ce paysage aux formes changeantes oscille entre le peint et le numérique, le réel et le surréaliste. Il y a un rythme méditatif dans mes vidéos d’IA générative qui suggère le temps et l’impermanence d’un paysage.

Comment espérez-vous que votre travail contribue aux conversations sur les questions environnementales et la relation entre les humains et le monde naturel ?

Observer la nature nécessite une sorte de concentration parallèle inhabituelle dans un monde d’aujourd’hui, où le temps est une marchandise et où les distractions sont trop nombreuses pour remarquer la complexité infinie de la lumière, des couleurs et des motifs du monde naturel. Lorsque j’étais dans le vaste silence solitaire du paysage arctique, cela m’a permis de découvrir la nature à un niveau plus intime. Être là-bas a renforcé pour moi l’importance de la nature pour l’esprit humain et a été un rappel qui donne à réfléchir sur ce que nous perdons lorsque nous nous éloignons du monde naturel. J’espère que mon travail pourra encourager un récit ouvert sur les relations que nous entretenons avec notre environnement.

Y a-t-il des projets à venir dans lesquels vous explorez de nouvelles facettes des thèmes environnementaux dans vos œuvres ?

Je suis actuellement fasciné par les roches. Ces fragments d’une géologie plus vaste offrent le plaisir de détenir un morceau d’histoire inédit et une trace d’un instantané dans le temps. Dans une nouvelle série d’œuvres, j’ai pris des pierres ramassées sur le sol lors de mes promenades dans la nature et j’ai agrandi leur image pour créer des formes montagneuses façonnées en bois, puis peintes couche sur couche, comme des topographies de souvenirs. Je suis attiré par l’idée que les roches servent de dépositaire à la fois d’histoire et de mémoire. L’idée de changer d’échelle, du micro au macro, des rochers aux « montagnes », suggère l’interdépendance inhérente à la nature.