Découvrez comment Annieglass de Watsonville transforme le verre fondu en art emblématique

Le comté de Santa Cruz est le berceau de nombreuses marques emblématiques : Santa Cruz Skateboards, combinaisons O’Neill, sacs à dos Osprey, CrossFit. De la plage de Waddell Creek aux maisons du monde entier et aux salles du Smithsonian American Art Museum, Annieglass a gagné sa place sur cette liste d’icônes, tout en restant fermement enracinée dans le comté où l’entreprise a démarré il y a plus de 40 ans. il y a.

C’est au début des années 1980, sur cette plage à la limite nord du comté de Santa Cruz, qu’Annie Morhauser, alors âgée de 19 ans, est tombée amoureuse du soufflage de verre. Des artistes du Collège de San Mateo (dont Morhauser) et d’autres écoles de la région cuisaient des céramiques au clair de lune et quelqu’un avait apporté un four à verre. C’est à ce moment-là que Morhauser s’est pour la première fois tenu à une sarbacane et a pu manipuler du verre en fusion. Elle était accro à vie.

Les nombreuses couleurs de verre utilisées dans les produits Annieglass. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Au cours des années suivantes, Morhauser a fréquenté différents collèges. Débutant au College of San Mateo, puis à l’Université d’État de San Francisco, Morhauser est finalement allée au California College of Arts and Crafts de San Francisco, où elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en verre.

Au cours de l’été, alors qu’il était encore à l’école, Morhauser a trouvé un emploi chez Steve Boysol, propriétaire du restaurant The Farm and Greenhouse à Soquel. Travaillant à couper des fleurs et à confectionner des bouquets, elle prêtait attention à la manière dont Boysol dirigeait son entreprise et, plus important encore, à la manière dont il traitait ses employés. Elle admirait la façon dont il incitait ses employés par le biais de la participation aux bénéfices et les traitait équitablement. Ces leçons resteront gravées dans la mémoire de Morhauser dans les années à venir.

Après avoir obtenu son diplôme, Morhauser est retourné dans le comté de Santa Cruz et a commencé à travailler dans une galerie de verre à Capitola Village appelée Walter White Fine Art. C’est au cours de cette expérience qu’elle a beaucoup appris sur la manière de faire de l’art une entreprise rentable. « Je savais tout sur toutes les façons possibles de fabriquer du verre, mais je ne connaissais pas l’aspect commercial », dit-elle.

Chez Walter White Fine Art, elle a tout appris sur la vente, comment expédier du verre et comment facturer à une galerie le prix d’expédition. Grâce à Brendan Walter, le propriétaire de la galerie, elle a rencontré Edna Sorensen, une comptable qui allait encadrer Morhauser pendant plus de 25 ans – l’aidant à apprendre à générer des bénéfices et à gérer l’entreprise comme une entreprise et non comme un passe-temps.

En 1981, Morhauser a emménagé dans son propre studio, louant un espace dans le Old Sash Mill avec l’artiste Dick Obenchain. Elle a commencé à présenter son travail dans des foires artisanales nationales. Les acheteurs des grands détaillants et des galeries haut de gamme se rendaient aux foires pour acheter des articles en gros. Bergdorf Goodman, Barneys New York, Nordstrom, Bloomingdale’s et Neiman Marcus sont tous devenus ses clients.

Ce qui rend Morhauser unique, c’est sa capacité à utiliser une chaleur extrêmement élevée pour faire fondre l’or dans le verre. Cela confère à sa verrerie une durabilité accrue et la rend lavable au lave-vaisselle. En règle générale, ces produits en verre délicats doivent être soigneusement lavés à la main.

Annieglass situé près de Riverside Drive à Watsonville. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Morhauser est resté au Old Sash Mill pendant 16 ans, s’agrandissant pour occuper plus d’espace. Au fur et à mesure que l’entreprise se développait, Morhauser a même eu recours à l’expédition de produits depuis une salle de cinéma vacante.

Le tremblement de terre de Loma Prieta en octobre 1989 a contraint Morhauser à réajuster ses priorités. Lorsque le tremblement de terre a frappé, Morhauser avait un fils de 2 ans, Taylor, et elle était enceinte. La galerie venait d’expédier la plupart de ses commandes à de grands grossistes et avait la chance de ne pas avoir beaucoup de produits finis en stock. Mais la plupart de ses matières premières ont été détruites. Deux semaines plus tard, la mère de Morhauser est décédée subitement. Trois mois plus tard, sa fille, Ava, est née. «Je m’en fiche si un client ne reçoit pas ses assiettes cerclées d’or», se souvient Morhauser à propos de cette période qui a changé sa vie.

Mais Morhauser a persévéré. Au cours des années suivantes, elle s’est occupée de créer de nouvelles pièces et de répondre aux commandes de ses gros clients grossistes. À mesure que son entreprise continuait de croître, l’espace nécessaire pour répondre à la demande augmentait également. En 1996, Annieglass était devenue trop grande pour Old Sash Mill et a emménagé à son emplacement actuel au 310 Harvest Dr. à Watsonville.

Être une entreprise artisanale en Californie comporte ses défis, dit Morhauser. L’État a un coût de la vie parmi les plus élevés du pays et Morhauser a été confrontée à une pression constante pour déplacer son processus de fabrication à l’étranger afin de pouvoir maintenir les coûts de production à un niveau bas.

Elle a reçu plusieurs offres de vente d’Annieglass à de plus grandes entreprises mais refuse d’y réfléchir. Morhauser reste fidèle à son personnel, dont certains sont avec elle depuis des décennies. «J’adore cet endroit», dit-elle à propos du comté de Santa Cruz. “Je ne vais nulpart.”

Le journaliste visuel Kevin Painchaud nous explique le processus de création d’une œuvre d’art Annieglass

Création du prototype

Morhauser commence par esquisser de nouvelles idées de conception de plaques. Sur la photo, Morhauser étale les croquis sur le sol.

Annie Morhauser dessine des croquis pour de nouveaux prototypes. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

À partir du croquis, elle fabriquera un moule en argile. Le processus de fabrication du moule prend beaucoup de temps. Elle doit s’assurer que le moule est plat et ne bouge pas, et que la pièce qui sera fabriquée à partir du moule est fonctionnelle. Créer un moule approprié peut parfois prendre jusqu’à un mois.

Ici, inspirée par une pièce qu’elle a achetée dans un magasin vintage, Morhauser dessine un guide sur la façon de couper le verre.

Du croquis au prototype fini. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Si Morhauser approuve le prototype, elle en fabriquera 20. Elle fait cela pour s’assurer qu’il y a une cohérence et qu’aucun problème de production ne survient lorsque de plus grandes séries sont réalisées à partir d’un moule. Le prototype fini sera ensuite photographié pour être inclus dans le catalogue d’Annnieglass.

Une nouvelle gamme de produits Annieglass prêts à être photographiés pour être intégrés au catalogue. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Production

Une fois le prototype approuvé, les ouvriers se tournent vers la production. Sur la photo : le maître artisan Ignacio Garcia Sr. nettoie une feuille de verre.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Garcia coupe le verre en feuilles plus petites.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Garcia empile les petits morceaux de verre fraîchement coupés.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Une machine de découpe au jet d’eau découpe les feuilles de verre selon des formes et des tailles précises.

Une décoration découpée au jet d’eau pour un prochain atelier Craftbar. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Lloyd Lambert meule les bords sur un dessous de plat en forme d’arbre fait de morceaux de verre avec de l’or.

Lloyd Lambert rectifie les bords d’un dessous de plat Holiday Tree fait de chutes d’Annieglass avec de l’or. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Jonathan Amante sérigraphie un cercle sur un morceau de verre. Ce verre deviendra à terme un porte-savon.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Amante soulève l’écran pour révéler le morceau de verre fraîchement peint.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Amante inspecte un morceau de verre fraîchement peint.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Raul Camacho-Aguilla peint soigneusement le bord d’un morceau de verre.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Camacho-Aguilla charge le verre préparé sur les moules dans le four.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Plaques de verre dans leurs moules après cuisson au four.

Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Chaque pièce est gravée à la main avec la signature Annieglass, le droit d’auteur, le mois, l’année et le numéro de pièce.

Jacquelline Garrido gravant la signature Annieglass sur un présentoir à gâteau en platine. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

La verrerie finie est ensuite empilée sur des étagères, prête à être expédiée.

Assiettes Annieglass empilées. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Chaque article à expédier est emballé et mis en boîte individuellement.

Les travailleurs se préparent à expédier les produits aux clients. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

Un plateau Annieglass fini exposé à l’intérieur du magasin de détail de l’entreprise à Watsonville.

Le soleil du matin brille à travers une assiette Annieglass. Crédit: Kevin Painchaud / Lookout Santa Cruz

