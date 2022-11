Découvrez combien de républicains qui ont voté pour destituer Donald Trump restent au Congrès

Les retombées des votes républicains de la Chambre pour destituer le président de l’époque Donald Trump après l’insurrection du Capitole du 6 janvier sont maintenant pleinement connues après le résultat des élections de mi-mandat de lundi soir en Californie.

Le républicain David Valadao a battu Rudy Salas dans un district de la vallée centrale dans lequel les démocrates détenaient une avance stupéfiante de 17 points sur l’inscription des électeurs. Les républicains détiendront au moins 219 sièges à la Chambre lorsque la prochaine session du Congrès commencera en janvier, les démocrates devant en détenir au moins 212. Le décompte n’est pas encore terminé dans une poignée d’autres races indécises.

Lors de la première destitution de Trump sur l’armement fort de l’Ukraine au sujet de l’aide militaire, aucun membre républicain de la Chambre n’a voté pour la destitution.

Mais Valadao était l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump après l’émeute du Capitole au début de 2021. Voici un aperçu de ce qui s’est passé ensuite pour eux :

Les survivants

Valadao a soutenu la réélection de Trump en 2020 mais l’a qualifié de moteur de l’insurrection.

“La rhétorique incitative de Trump était anti-américaine, odieuse et absolument une infraction impénétrable”, a déclaré Valadao.

De tous les représentants à croiser Trump, Valadao a probablement reçu le moins de recul de l’ancien président. Producteur laitier et fils d’immigrants portugais, il avait l’approbation de l’État partie et le soutien du chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy, qui représente un district voisin de Californie. McCarthy est considéré comme proche de Trump, qui ne s’est pas vraiment engagé publiquement dans la course.

Dan Newhouse de Washington prend la parole à la Chambre des représentants le 18 décembre 2019. Newhouse était l’un des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump l’année dernière, et sa famille a une longue histoire dans son district. (House Television/Associated Press)

Dan Newhouse, quant à lui, revient pour représenter le 4e district de Washington, même après avoir voté pour la destitution.

“Il n’a pas fermement condamné l’attaque et n’a pas appelé de renforts lorsque nos officiers ont été débordés”, a déclaré Newhouse dans une déclaration de janvier 2021 sur son vote en faveur de la destitution. “Notre pays avait besoin d’un leader, et le président Trump n’a pas rempli son serment.”

Newhouse avait plusieurs avantages, ayant servi quatre mandats dans un district où les électeurs n’ont pas favorisé un candidat démocrate à la présidentielle depuis 1964 ou un membre de la Chambre démocrate depuis 1992. Il a également des références conservatrices à revendre malgré le vote Trump, a toujours reçu des notes A du National Rifle Association et Susan B. Anthony List, une organisation anti-avortement de premier plan.

Newhouse a obtenu plus de 35 000 voix dans la configuration primaire non partisane du district, avec trois autres républicains dirigés par Loren Culp, approuvé par Trump, recueillant 60 000 voix entre eux. Si ces votes républicains avaient fusionné sous un ou même deux candidats républicains, Newhouse n’aurait peut-être pas eu autant de chance.

La famille de Newhouse exploite une ferme de 850 acres dans la région, qui cultive du houblon pour les brasseries locales et des raisins pour les établissements vinicoles locaux.

“Newhouse avait beaucoup plus de crédibilité dans la communauté agricole”, a déclaré Cornell Clayton, directeur de l’Institut Thomas S. Foley de l’Université de l’État de Washington, à l’Associated Press en août. « Et Culp [a former police officer] ne le fait tout simplement pas.”

“Merci Donald Trump”

Peter Meijer a été fustigé par Trump après son vote de destitution. Meijer serait battu dans son district du Michigan par son compatriote républicain John Gibbs lors d’une primaire en août, mais n’a pas été incliné.

“Je préférerais perdre mon poste avec mon caractère intact que de rester réélu après avoir fait des sacrifices de l’âme”, a déclaré Meijer à un intervieweur à l’époque.

Une image de la députée Jaime Herrera Beutler est affichée à l’écran lors d’une audition par le House Select Committee pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier, le 21 juillet 2022. Elle a perdu sa primaire face à Joe Kent, qui à son tour a été vaincu par un démocrate. (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Malheureusement pour les républicains, Gibbs a été battu haut la main par la démocrate Hilary Schoelten plus tôt ce mois-ci dans le résultat de mi-mandat du 3e district, ce qui a incité le titre conservateur de la National Review : “Le siège du Congrès de Peter Meijer est maintenant entre les mains des démocrates. Merci, Donald Trump.”

Un scénario similaire s’est déroulé dans le 3e district de Washington, où le républicain Jaime Herrera Beutler n’était qu’à 67 voix de se qualifier pour les mi-mandats de novembre. Elle a été devancée par le républicain Joe Kent, qui a perdu ce mois-ci face à la démocrate Marie Gluesenkamp à mi-mandat.

Jeter Meijer et Herrera Beutler par-dessus bord a peut-être réduit la marge des républicains à la Chambre de deux sièges.

Lâche ou courageux ?

Tom Rice a tendu le cou, votant pour destituer tout en représentant le 7e district de Caroline du Sud, sans doute le district le plus résolument républicain des 10.

Rice a insisté sur le fait qu’il défendait les valeurs conservatrices en votant pour destituer Trump.

“Défendre la Constitution est le fondement de la plate-forme républicaine et c’est ce que j’ai fait. C’était le vote conservateur”, a-t-il déclaré à ABC News en juin.

Rice a été qualifié par Trump de “lâche qui a abandonné ses électeurs en cédant à Nancy Pelosi et à la gauche radicale” – et a ensuite été bombardé par Russell Fry lors de la primaire républicaine. Fry a facilement battu son adversaire démocrate ce mois-ci.

Les membres du comité du 6 janvier

Quelques jours après avoir voté pour la destitution, John Katko de New York, Anthony Gonzalez de l’Ohio et Adam Kinzinger de l’Illinois ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas, Fred Upton du Michigan faisant finalement de même après que son État ait réorganisé ses districts.

Kinzinger et Liz Cheney s’appuieraient sur leurs votes d’impeachment en acceptant de participer au House Select Committee créé pour enquêter sur les événements entourant l’attaque du 6 janvier.

Adam Kinzinger et Liz Cheney ont provoqué la colère de nombreux républicains et de Donald Trump en acceptant de siéger au comité bipartisan chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier au Capitole des États-Unis. (Tasos Katopodis/Getty Images)

Cheney, cependant, paierait cher la primaire républicaine du Wyoming, perdant face à Harriet Hageman. Hageman, soutenu par Trump, a ensuite remporté le vote de mi-mandat.

On ne sait pas ce que Kinzinger et Cheney feront spécifiquement après la fin de cette session du Congrès, bien que Cheney se soit engagé à faire “tout ce qu’il faut” pour s’assurer que Trump ne redevienne pas président.

Pour résumer : quatre républicains ont choisi de prendre leur retraite, quatre ont été vaincus aux primaires plus tôt cette année, et deux continueront de siéger à la Chambre malgré le mécontentement de Trump. En tant que parti, les républicains détiennent sept des neuf sièges toujours dans les mêmes circonscriptions ; Debbie Dingell, membre du Congrès démocrate de longue date, a gagné dans le district nouvellement reconfiguré qu’Upton aurait pu contester.

Le Sénat : à déterminer

En 2021, Mitt Romney de l’Utah est devenu le premier sénateur à voter pour condamner un président de son propre parti. Romney pensait que Trump devrait être reconnu coupable d’abus de pouvoir dans l’affaire ukrainienne, contrairement à ses collègues républicains dans ce procès au Sénat.

Romney a ensuite rejoint Susan Collins du Maine et Bill Cassidy de Louisiane en votant que Trump avait incité à une insurrection lors du procès de destitution du Sénat concernant l’émeute du Capitole. Avec des membres du Sénat purgeant des mandats de six ans et non les strophes de deux ans des membres de la Chambre, ce trio n’affrontera les électeurs qu’en 2026 s’ils choisissent même de se représenter.

Mitt Romney, vu le 6 septembre, a voté pour condamner Trump dans les deux procès en destitution. Romney, avec une longue histoire dans l’Utah, ne sera pas réélu avant 2026. (Elizabeteh Frantz/Reuters)

Les républicains Richard Burr, Ben Sasse et Pat Toomey ont chacun choisi de prendre leur retraite après avoir voté pour la destitution.

Le départ de Toomey a conduit à un ramassage démocrate crucial en Pennsylvanie ce mois-ci (John Fetterman), tandis que mercredi, les responsables électoraux de l’Alaska devraient confirmer que la républicaine sortante Lisa Murkowski – qui a voté pour la destitution – a prévalu à mi-mandat sur la républicaine soutenue par Trump Kelly Tshibaka .