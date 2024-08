Découvrez combien de membres de WNC figurent sur la liste

WorldAtlas a publié une liste des 10 plus belles villes à visiter en Caroline du Nord – et plusieurs sites de WNC sont à nouveau inclus.

Atlas mondial, Fondée en 1994 par le cartographe John Moen et son épouse Chris Woolwine-Moen, elle publie du matériel pédagogique et des articles sur la géographie, la sociologie, la démographie, l’environnement, l’économie, la politique et les voyages.

Les auteurs de l’étude ont déclaré que les plus belles villes de Caroline du Nord sont « un délicieux mélange de communautés historiques, de refuges boisés et de villages de pêcheurs tranquilles ». Ils ont également salué le patrimoine culturel diversifié de l’État et son architecture historique bien préservée.

Voici ce qui figure sur la liste et pourquoi WorldAtlas estime qu’il s’agit des meilleures destinations en Caroline du Nord pour des voyages pittoresques et des escapades d’une nuit.

Les plus belles villes de Caroline du Nord

WorldAtlas désigne les villes suivantes comme les plus jolies de Caroline du Nord :

Beaufort

Rocher soufflé

Bain

Nouvelle Berne

Southport

Édenton

Bannière d’élan

Tryon

Hillsborough

Sources chaudes

Près de la moitié des 10 candidats sélectionnés se trouvent en Caroline du Nord. Voici ce que WorldAtlas a dit à propos de chacun d’eux.

Les meilleures choses à faire à Blowing Rock

WorldAtlas considère Blowing Rock comme « l’une des escapades les plus pittoresques pour ceux qui recherchent un équilibre entre nature et communauté ». La liste fait également l’éloge des possibilités de randonnées aventureuses à proximité, notamment le pont Grandfather Mountain.

Voici ce qu’ils aiment aussi à propos de Blowing Rock :

Les nombreuses petites entreprises familiales « se déguisent souvent en vieux bâtiments résidentiels ». WorldAtlas suggère la boutique de cadeaux Take Heart sur Main Street et The Village Cafe.

Options d’hébergement comprenant les nombreuses cabanes en location de la ville et des séjours historiques comme le Chetola Resort ou le Victorian Inn.

Vues panoramiques – WorldAtlas suggère le belvédère de la vallée de Yadkin comme une vue particulièrement spectaculaire.

Les meilleures choses à faire à Banner Elk

Selon les auteurs de WorldAtlas, Banner Elk « ajoute une touche haut de gamme à l’escapade typique de Caroline du Nord avec des restaurants de classe mondiale et des locations de cabanes confortables, ce qui en fait l’une des destinations les plus romantiques de l’État ».

Si la liste fait l’éloge de la saison de ski en hiver, les auteurs ont bien d’autres choses à dire sur la ville. Voici leurs suggestions :

Des expériences telles que des visites de vignobles autoguidées et des visites de fermes adaptées aux familles qui, selon WorldAtlas, créent une « ambiance de campagne paisible ».

Lieux d’art populaires, notamment la galerie Art Cellar et It’s All About the Art.

Gastronomie et vins – salles de dégustation et vignobles populaires comme Grandfather Vineyard et Eagles Nest Winery, et options de restauration variées et très bien notées, de la cuisine du Sud raffinée au restaurant Artisanal au barbecue américain au Pedalin’ Pig.

Des événements annuels sont organisés à Banner Elk, notamment des rassemblements communautaires comme le festival Art on the Greene et de la musique live à l’amphithéâtre Eagles Nest.

Les meilleures choses à faire à Tryon

Appels de WorldAtlas Tryon une ville au « rythme de vie lent ». Les écrivains apprécient la beauté pittoresque de la région, son patrimoine équestre et ses racines agricoles, la qualifiant d’évasion paisible dans la vie de campagne de Caroline du Nord.

Voici ce que WorldAtlas suggère dans Tryon :

Événements au Centre équestre international de Tryon, de la musique live aux spectacles équestres de tous types.

Le quartier commerçant central de la ville, accessible à pied, abrite des boutiques familiales. WorldAtlas suggère notamment de visiter le marché artisanal The Nest, qui borde Trade Street.

Des activités de plein air aventureuses et époustouflantes telles que les vues panoramiques sur les vignobles de Mountain Brook et la randonnée jusqu’aux chutes Pearson, une cascade de 90 pieds dans la région.

Événements communautaires, notamment le Block House Steeplechase en avril et la série de concerts Summer Tracks de juin à août à l’amphithéâtre de Roger Park.

Une compétition de saut d’obstacles 2018 au Centre équestre international de Tryon.

Les meilleures choses à faire à Hot Springs

Enfin et surtout, WorldAtlas cite Hot Springs sur sa liste, louant le rôle de la ville en tant que « retraite de bien-être naturel et escapade relaxante dans une petite ville ».

Les auteurs affirment que Hot Springs abrite certaines des meilleures attractions naturelles de Caroline du Nord. Voici ce qu’ils suggèrent :

Attractions en plein air, des vues à couper le souffle comme le célèbre Lover’s Leap aux activités nautiques pour les mois les plus chauds, notamment le rafting en eau vive, la pêche et bien plus encore.

Forêts et parcs de la région, notamment la forêt nationale de Pisgah et la zone faunique voisine de Rich Laurel.

Bien entendu, la visite des sources d’eau minérale chaude qui ont valu à Hot Springs son nom fait partie des suggestions de WorldAtlas. Pour une expérience plus luxueuse, WorldAtlas suggère le Hot Springs Resort & Spa.

