Découvrez cette pratique avec la nouvelle caméra sous-écran d’Oppo

Oppo a présenté hier sa technologie de caméra sous-écran de deuxième génération, et nous voyons maintenant une vidéo pratique d’un prototype. Il dit que la caméra est essentiellement invisible, peu importe l’angle, la réfraction de la lumière ou les différentes couleurs affichées à l’écran.

Il a également fait une démonstration des performances de l’appareil photo – l’aperçu semble bancal avec de la lumière qui se répand et l’image apparaît floue, mais une fois qu’une photo ou une vidéo est capturée, la photographie informatique l’améliore considérablement. Découvrez l’intégralité de la vidéo ci-dessous :

Le vlogger a révélé que la caméra pouvait être visible dans certains scénarios avec une légère ombre dans la zone d’affichage. Cependant, il est « très petit » et les couleurs ne sont pas un problème.

Alors que la taille du prototype a l’air soignée et que Song x3 a expliqué à quel point il aimait les appareils plus petits qui tiennent dans la main, Oppo n’a pas encore mis sa caméra sous écran sur un véritable smartphone fonctionnel, disponible pour le plus grand nombre. ZTE est déjà sur la deuxième génération avec son Axon 30 5G et ce serait formidable qu’Oppo se joigne également à la course.

