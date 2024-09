Découvrez cette méthode innovante de génération de plans d’étage

La conception des plans d’étage est un aspect crucial de la planification architecturale. En règle générale, plusieurs types de plans d’aménagement sont préparés avant le début de toute construction : plans de site, plans de coupe, plans d’étage et plans d’élévation.

Ces plans 2D servent non seulement de plans directeurs pour la construction, mais aident également les architectes à visualiser et à communiquer leurs concepts uniques. Cependant, la création manuelle de ces plans peut prendre du temps et nécessite des compétences considérables, en particulier compte tenu des formes variées des espaces et des exigences spécifiques en matière de taille et de connectivité des pièces. Ces défis peuvent décourager les architectes d’explorer librement des idées de conception innovantes.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont développé de nombreux algorithmes informatiques pour aider à générer des plans d’étage. Ce que vous voyez dans l’image ci-dessus est l’algorithme développé pour l’article de Xuanyu Wu, Kenji Tojo et Nobuyuki Umetani, Free-form Floor Plan Design using Differentiable Voronoi Diagram.