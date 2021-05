Découvrez ces rendus Galaxy Z Flip3 basés sur la promotion qui a fui

Lundi, des images promotionnelles du Samsung Galaxy Z Flip3 ont fait surface, nous montrant plus précisément ce à quoi nous pouvions nous attendre du prochain smartphone pliable à clapet de Samsung. Peu de temps après la fuite des images, LetsGoDigital a collaboré avec le graphiste Giuseppe Spinelli pour créer des rendus du nouveau Z Flip sur la base des photos divulguées.

Source: LetsGoDigital et Giuseppe Spinelli

Les images ont montré qu’il y aurait un écran externe plus grand et un verre au fini mat. Cela se reflète dans les rendus du Spinelli, car le téléphone devrait arriver avec Gorilla Glass Victus sur les moitiés extérieures du Z Flip3.







Rendus basés sur la récente fuite de Z Flip3

Les rendus montrent également le plus grand écran de couverture avec une finition noire miroir. Cet écran plus grand (dit 1,83 ”) qui devrait pouvoir afficher des notifications en texte intégral. L’écran Super AMOLED original de 1,1 po du Z Flip ressemblait plus à un téléscripteur pour les notifications.











Images de fuite du Samsung Galaxy Z Flip3

La configuration à double caméra semble passer d’une disposition horizontale à une disposition verticale et les caméras semblent conserver une empreinte aussi petite que possible tout en répondant aux besoins quotidiens de la caméra. Nous pensons que Samsung peut conserver les caméras large + ultra-large sur le Z Flip3 et omettre complètement un téléobjectif, tout comme sur le Z Flip. Dans les images promotionnelles, au moins quatre couleurs seront proposées, dont le blanc, le gris, le bleu sarcelle et le lilas. Selon les rumeurs, le Galaxy Z Flip3 arriverait dès juillet, éventuellement aux côtés du Galaxy Z Fold3 également.

La source • Passant par