Découvrez ces offres Google dès maintenant

La boutique en ligne de Google héberge quelques offres dont nous estimons nécessaire de vous parler. Vous ne savez jamais quand l’un de ces produits pourrait vous plaire, et étant utilisateurs de chacune de ces choses à un moment ou à un autre, nous pouvons vous dire que chacun est solide.

Pendant un temps limité, vous pouvez accrocher le Pixel Buds série A bourgeons pour seulement 69 $, soit 30 $ de réduction sur leur prix habituel. À ce prix, il n’y a guère de meilleures options sur le marché. Ces écouteurs sont confortables, ont un son solide et intègrent Google Smarts. Vous pouvez également trouver le thermostat Nest en vente pour 99 $, soit à nouveau 30 $ de moins que son prix habituel. C’est un bon thermostat intelligent, mon problème personnel étant l’absence de lunette tournante comme sur tous les autres thermostats Nest.

D’autres économies notables concernent le Chromecast avec Google TV et le smartphone Pixel 6a. Le Chromecast avec Google TV peut être acheté pour seulement 39 $, soit 10 $ de réduction sur son prix habituel. Cette économie peut également être appliquée au forfait dongle + HBO Max (3 mois sans publicité). Celui-ci vous coûtera 55 $ après les économies. Timing parfait avec House of the Dragon maintenant en streaming.

Pour ceux qui ont besoin d’un nouveau téléphone, Google propose une excellente offre d’échange pour le Pixel 6a, ramenant cet appareil à seulement 149 $ si vous avez le bon échange. Google donne 300 $ pour certains appareils LG, ce qui est fou, il y a donc fort à parier que tous les appareils plus récents (âgés de 2 ans) peuvent obtenir une bonne quantité.

Suivez les liens ci-dessous si quelque chose vous semble convenir.

Liens Google Store