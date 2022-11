Découvrez ces offres de 11 $ sur StackSocial

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Ce n’est peut-être plus le 11/11, mais StackSocial a une tonne d’offres de 11 $ disponibles pour tous ceux qui veulent profiter de bas de Noël économiques comme des écouteurs Bluetooth sans fil, des accessoires de fitness, des ustensiles de cuisine et plus encore. De pour nettoyer vos sols , vous pouvez trouver une tonne de gadgets géniaux pour votre maison. Et la meilleure partie ? Ils sont tous réduits à 11 $. Ces offres ne dureront pas longtemps, alors magasinez pendant que vous le pouvez.

Aimez-vous écouter de la musique ou des livres audio pendant votre entraînement ? Vous pouvez économiser 8 $ sur la transpiration à porter à la salle de sport ou en déplacement dès maintenant. Si vous préférez socialiser avec vos amis ou votre famille plutôt qu’un bon repas, prenez un d’une valeur de 100 $ – c’est une économie de 89 $ (et devrait couvrir beaucoup de nourriture pour une soirée).

Des offres sont disponibles dans plus de 62 000 restaurants à travers le pays, y compris des choix populaires comme IHOP, House of Blues et même Edible Arrangements. Et si vous voulez garder tous vos appareils chargés, vous pouvez accrocher ceci pour 18 $ de moins que ce qu’il en coûte normalement. Il est multifonctionnel, avec des connecteurs de charge micro USB, USB-C et iOS intégrés. Il mesure un peu plus de 39 pouces de long et peut facilement se plier pour que vous puissiez le mettre dans votre sac lorsque vous êtes en déplacement.

