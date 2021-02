HBO Max

Peu sûr: Partiellement basé sur Issa Raewebsérie de Fille noire maladroite, sa série HBO est l’une des émissions les plus pertinentes à la télévision, centrée sur les amitiés féminines, les malheurs romantiques et les problèmes raciaux modernes qui affectent les jeunes Noirs.

Amour et basket: L’un des drames romantiques les plus appréciés de tous les temps, ce joyau de 2000 mettant en vedette Sanaa Lathan et Omar Epps est toujours aussi sexy 20 ans plus tard, racontant l’histoire de voisins poursuivant leur carrière respective de basketteurs professionnels tout en essayant de ne pas tomber amoureux l’un de l’autre.

Key et Peele: « Nous avons tous besoin de légèreté en ces temps incertains et c’est exactement ce que Clé Keegan-Michael et Jordan Peele fournir. Ils sont polyvalents, sans peur et drôles. Du traducteur de la colère d’Obama au rap Battle Hype Man en passant par le croquis du professeur suppléant, les rires, ils sont sans fin. «Tu as fini de foirer, AA-ron» si tu ne regardes pas Key et Peele! »- Gina Sirico