Découvrez ces 2 maisons de luxe réalisées par un architecte unique en son genre

La maison Bjorknas à North Vancouver et la maison Máté à West Vancouver témoignent de l’œil singulier du regretté Dan White pour le design.

Les projets de l’architecte Daniel Evan White, alias Dan White, ne ressemblent pas aux autres maisons.

Cela se voit clairement dans deux propriétés présentement à vendre sur la Rive-Nord.

La maison Bjorknas, située au 2724 Panorama Dr. à North Vancouver, a été inscrite pour un peu moins de 7 millions de dollars. Et la maison Máté, située au 5934 Marine Dr. à West Vancouver, est sur le marché pour un peu moins de 5 millions de dollars.

Bien que son terrain soit léger, la maison au bord de l’eau sur Panorama Drive est trompeusement spacieuse, avec près de 7 000 pieds carrés d’intérieur répartis sur quatre étages.

La conception à plusieurs niveaux de la maison suggère presque une tour de bloc pour enfants par excellence. Mais sa symétrie véhicule une élégance qui se poursuit à l’intérieur de la maison.

La lumière naturelle remplit la résidence à travers de nombreuses lucarnes et fenêtres donnant sur Deep Cove Marina et le paysage environnant.

Les caractéristiques comprennent une grande piscine intérieure, un sauna, un foyer suspendu, un ascenseur et 2 660 pieds carrés de terrasse extérieure.

À West Van, la maison Máté présente une autre conception géométrique distincte : quatre blocs rectangulaires placés les uns devant les autres dans un ordre croissant.

Une plate-forme de carreaux à motifs qui recouvre presque entièrement le pied de la propriété confère également à l’extérieur de la maison un aspect distinctif, contrastant fortement avec la plage rocheuse adjacente.

La résidence de 3 300 pieds carrés est construite de manière à ce que presque toutes les pièces soient orientées au sud, avec des terrasses extérieures offrant une vue sur l’océan du quartier d’Eagleridge.

La maison a été construite en 1980 et a remporté un prix d’architecture en 1982.

Un architecte moins connu fut le premier employé d’Arthur Erickson et Geoff Massey

White a été le premier employé du célèbre cabinet d’Arthur Erickson et Geoff Massey, mais a finalement emprunté une voie différente de celle des autres architectes modernes de la côte ouest.

Notoirement timide à l’égard de toute forme de publicité, White n’a jamais reçu la même reconnaissance que ses pairs comme Ron Thom et Barry Downs.

Pourtant, ses maisons, souvent construites sur des terrains considérés comme inconstructibles par d’autres architectes, parlent d’elles-mêmes.

Vancouver Ouest Résidence Taylorpar exemple, a été construit comme un pont de verre et de béton au-dessus d’un ravin de rivière qui se déverse sur une falaise en bord de mer.

Après une carrière de 55 ans dans la conception de plus de 100 maisons personnalisées, White est décédé en 2012. Un an plus tard, en 2013, le Musée de Vancouver a accueilli une exposition pour mettre en valeur l’architecte moins connu.

« Daniel Evan White savait exactement comment jouer avec les maisons », peut-on lire dans une description de l’exposition rétrospective. « Le modeste architecte de Vancouver a été à l’origine de l’innovation le long de la côte Ouest de 1960 à 2012, créant des maisons qui, selon ses clients, ont changé la vie.