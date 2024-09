Découvrez ce superbe shader de translucidité pour boîtier de CD en plastique

L’artiste VFX Dylan Browne a présenté un magnifique shader de translucidité qu’il a créé pour un boîtier de CD 3D en utilisant Unreal Engine, Houdini et Substance 3D Painter.

Le rendu est incroyablement réaliste et, comme l’a remarqué un utilisateur de X/Twitter, il ne ressemble pas à du verre, ce qui peut être difficile à réaliser. Browne explique que c’est grâce à son travail sur les bords : « J’utilise Substance Painter pour érafler les bords et les rendre moins transparents, ce qui capte davantage la lumière et donne une sensation plus plastique, avec une touche de poussière et de rayures sur les bords. »