Le foie est l’un des organes les plus vitaux, responsable de fonctions telles que la digestion, le métabolisme, la détoxification, la régulation des hormones, le stockage des nutriments essentiels et la production de protéines et d’enzymes pour la réaction chimique naturelle du corps. Par conséquent, ignorer un foie gras peut être dangereux pour le bien-être général, car cette condition est révélatrice de divers problèmes de santé sous-jacents.

«Foie gras « La stéatose hépatique se produit lorsque la graisse s’accumule autour des cellules hépatiques et que le processus de dégradation de la graisse ralentit. Cette affection passe souvent inaperçue en raison de sa nature asymptomatique », a souligné le Dr Mallikarjun Sakpal, consultant, médecin spécialiste en HPB et en transplantation, Aster CMI Hospital, Bangalore.

« Cet organe vital responsable du métabolisme des graisses est alors « compromis et surchargé. Cela peut entraîner une inflammation (stéatohépatite), des cicatrices (fibrose) et des complications potentiellement graves comme la cirrhose ou le cancer du foie », a déclaré le Dr Sakpal.

À mesure que le foie se cicatrise, le risque de développer une cirrhose – une maladie dans laquelle le foie est endommagé de manière permanente – augmente considérablement, affirme le Dr Chandan Kumar KN, hépatologue consultant senior et responsable des hôpitaux Gleneagles, Lakdi Ka Pul, Hyderabad. « La cirrhose peut entraîner une insuffisance hépatique, nécessitant une greffe du foie dans les cas graves », a déclaré le Dr Kumar.

Différents facteurs contribuent à la stéatose hépatique, tels que « le diabète, l’obésité, des niveaux élevés de mauvais cholestérol, la malnutrition, la consommation excessive d’alcool, la perte de poids rapide et la prise de certains médicaments », a partagé le Dr Rajiv Kovil, responsable de la diabétologie, Zandra Healthcare et co-fondateur de l’initiative Rang De Neela.



Voici ce qu’il faut prendre en compte (Source : Getty Images/Thinkstock)

Au fil du temps, cette accumulation excessive de graisse autour de la foie Le diabète peut déclencher une inflammation tout en indiquant un risque de stéatohépatite non alcoolique (NASH). « Cela peut augmenter votre risque de développer des problèmes de santé comme la fibrose, la cirrhose, des lésions hépatiques permanentes, des maladies rénales, de l’hypertension artérielle, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un diabète de type 2 et même un cancer du foie », a déclaré le Dr Kovil.

On peut ressentir des symptômes tels que la fatigue, des douleurs abdominales, des nausées, une perte d’appétit, une perte de poids involontaire, une jaunisse et des problèmes digestifs. « Manger des aliments frits, transformés et malsains qui contiennent des tas de sodium, sucre ajouté« Les aliments et les conservateurs comme les chips, les frites, les pâtes, les pizzas, les cupcakes, le pain, les bonbons, les sodas, le panipuri et le vada pav peuvent favoriser l’apparition précoce de la stéatose hépatique », a noté le Dr Kovil.

Qu’est-ce qui peut aider ?

« La détection précoce est cruciale, a déclaré le Dr Sakpal, car la stéatose hépatique est souvent liée au syndrome métabolique, qui englobe des pathologies telles que l’hypertension, l’hyperglycémie et des taux de cholestérol anormaux. Des modifications du mode de vie, notamment l’alimentation, l’exercice physique et la gestion du poids, peuvent efficacement inverser les premiers stades de la maladie. »

Manger une nourriture propre et régime alimentaire sain L’hydratation peut contribuer à maintenir un bien-être général. On peut prévenir le risque de développer une stéatose hépatique en faisant de l’exercice pendant plus de 45 minutes par jour, en contrôlant un poids santé et en limitant la consommation d’alcool. « L’hydratation est cruciale ; il faut boire au moins 2 à 3 litres d’eau par jour », a déclaré le Dr Sakpal.

Les médecins recommandent également de planifier des examens de santé réguliers pour en savoir plus sur la santé du foie.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Cet article est basé sur des informations du domaine public et/ou sur les experts avec lesquels nous avons discuté. Consultez toujours votre professionnel de la santé avant de commencer toute routine.