Découvrez ce qui a pris quatre mois à Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan pour nommer leur fille, Aaradhya Bachchan

Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan se sont mariés en 2007. Le couple a eu un mariage simple à la maison Juhu d’Amitabh Bachchan, « Prateeksha », avec sa famille proche et ses amis. Trois ans plus tard, ils ont accueilli leur fille ‘Aaradhya’ le 16 novembre 2011.

Cependant, ils ont toujours gardé leur fille à l’écart des projecteurs pendant les premiers mois après sa naissance. En fait, à ce jour, très peu de choses sont vues ou connues d’Aaradhya. Lorsque le nom de leur fille a été révélé, tout le monde s’est demandé quoi ou qui était-ce après, y avait-il une signification derrière cela ? car en effet, le nom était unique.

Apparemment, Aishwarya et Abhishek ont ​​mis près de quatre mois pour décider de son nom. Dans une interview autour du premier anniversaire d’Aaradhya, Aishwarya a révélé la raison du retard pris dans sa nomination. S’adressant à Vogue India en 2012, Aishwarya a déclaré : « ‘Aaradhya’ signifie ‘celui qui est digne d’être adoré’. C’était un nom qu’Abhishek et moi avions toujours envisagé, mais nous l’avons ouvert à notre famille élargie. Vous savez, quand vous avez un bébé, le temps passe vite. Je ne savais même pas que cela faisait quatre mois. Je n’ai jamais réalisé cela aussi intensément que lorsque j’ai eu Aaradhya – le temps est un luxe. Vous ne pouvez jamais en avoir assez. «

Plus tôt cette année, en parlant avec RJ Siddharth Kannan, Abhishek a révélé qu’Aishwarya avait guidé Aaradhya sur l’héritage que la famille porte. « Elle est encore très jeune; elle vient d’avoir neuf ans. Ces jours-ci, elle est occupée avec l’école en ligne. Ce département est celui d’Aishwarya. J’ai réalisé que je ne suis pas très douée pour ça. vient de, quand elle était un nouveau-né. Elle sait que son père et son père, et sa mère et son père sont tous les deux acteurs, et que nous sommes très privilégiés et que nous jouissons de l’amour et du respect de tant de millions de personnes, et que vous devez apprendre à respecter cela, à apprécier cela et à remercier Dieu pour cela. Elle va bien, elle est très normale à propos de ces choses. Elle voit nos films et les apprécie », a déclaré Abhishek.