Découvrez ce que mangent les marins marchands lorsqu’ils passent des mois en mer sur un porte-conteneurs

Un marin marchand a capturé ce que c’est que de manger tous les jours en mer sur un cargo.

La Vidéo Youtube montre l’équivalent d’une journée de nourriture dans la salle à manger des officiers sur un navire Maersk.

Pendant les vacances, la salle à manger est une source principale de communauté et de divertissement pour les travailleurs.

Un marin marchand a donné un aperçu de ce que c'est que de vivre sur un cargo pendant des mois dans un Vidéo Youtube.

Dans la vidéo, publiée en octobre 2020, le second lieutenant Bryan Boyle montre à quoi ressemblent les repas à bord d’un cargo Maersk.

Boyle a déjà dit Insider que les repas dans les réfectoires sont une source principale de communauté pour l’équipage. Pendant les vacances américaines de Thanksgiving, Boyle a déclaré que les membres de l’équipage se sont vu offrir une série de repas de fête et se sont réunis pour regarder un match de football dans le salon, à l’aide d’une télévision par satellite.

Bien que les marins ne puissent pas prendre un jour de congé en mer pour des vacances comme Noël et le Nouvel An, Boyle a déclaré que la plupart des compagnies maritimes essayaient de rendre les journées spéciales, et certaines décoraient même les navires pour les vacances.

“Je me souviens de quelques expériences uniques telles que chanter et jouer de la musique ensemble à Noël, car l’un des marins valides à bord était un habile harmoniciste”, a déclaré Boyle à Insider. “Une autre fois, nous étions ancrés à Dubaï le soir du Nouvel An entourés de nombreux navires. Nous comptions jusqu’à la nouvelle année, puis de nombreux navires ont commencé à siffler pour célébrer le lancement de feux d’artifice depuis le rivage devant nous. .”

Il y a généralement deux réfectoires sur un navire – un pour les officiers et un autre pour l’équipage. Boyle a déclaré que la salle à manger des officiers peut accueillir environ 10 personnes, tandis que celle de l’équipage peut en accueillir jusqu’à 13 à la fois.

La vidéo se concentre sur le mess des officiers. Chaque jour, les travailleurs reçoivent un menu du jour pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Bien que le menu change de jour en jour, il y a des constantes. Pour le petit-déjeuner, l’équipage peut choisir parmi des plats de petit-déjeuner rotatifs, comme du pain perdu et du saumon fumé, ou choisir un bar à petit-déjeuner avec des fruits et des pâtisseries, ainsi que des œufs sur commande. Dans la vidéo, un cuisinier de navire verse les œufs de Boyle sur une plaque chauffante et fait cuire une omelette avec un côté de bacon.

De même, pour le déjeuner et le dîner, les officiers se voient toujours proposer une option de bar à salade en plus des plats du menu comme les fruits de mer, la soupe et les sandwichs. Chaque repas comprend des légumes, des fruits et des féculents au menu. Boyle a déclaré à Insider que les options de menu changent souvent en fonction de la destination et de la composition de l’équipage. Il n’est pas rare de goûter à des cuisines étrangères tout au long du voyage.

La vidéo de Boyle montre également des images du garde-manger du navire et de son coffre à ordures, un magasin sur le navire où les travailleurs peuvent acheter des fournitures, notamment des cigarettes, des bonbons, des vêtements et des boissons.