L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a provoqué l’indignation plus tôt cette semaine lorsqu’il a déclaré que Pogba devait quitter Manchester United.

« Paul est malheureux à United … il n’est pas capable de s’exprimer comme il le souhaiterait et comme les autres l’attendent », a déclaré Raiola. « Son contrat expire dans 18 mois, à l’été 2022, donc je pense que la meilleure solution pour toutes les personnes concernées est de savoir s’il est vendu dans la fenêtre suivante. » Sinon, a averti Raiola, United risquait de le perdre en tant qu’agent libre puisque « pour le moment, [Pogba] ne veut pas prolonger son contrat. «

« Si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas grand-chose au football », a ajouté Raiola. «En tout cas, mettez tout le blâme sur moi si l’été prochain Paul part.

Raiola peut être rassurée. Il sera blâmé si Pogba reste ou part.

D’une certaine manière, il y a beaucoup à déballer là-bas et dans d’autres, il y a très peu: Raiola fait ce que fait Raiola. C’est un agent – il cherche ce qu’il pense être le meilleur intérêt de son client. Il travaille pour Pogba, pas pour United. (Bien que, bien sûr, il ait travaillé et été payé par United dans le passé et devinez quoi? Il travaillera probablement et sera payé par eux, encore une fois s’ils amènent un autre de ses clients, comme, par exemple, Erling Haaland.)

Si vous creusez un peu plus profondément et appliquez un peu de logique, vous vous retrouvez avec un doute principal: et si United était là-dessus? Et si, loin d’être consternés par les paroles de Raiola, ils les accueillaient réellement comme un moyen de couper les absurdités et les spéculations?

L’avenir de Pogba a été la source de nombreux débats et inquiétudes autour de Manchester, mais les paroles de son agent cette semaine ne font que dire publiquement ce que tout le monde pense et dit en privé. Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Personne ne contestera le fait que Pogba n’a pas été à la hauteur de ses frais de transfert ou de son salaire. (Au fait, les frais de transfert et les salaires sont vraiment une autre façon de dire «attentes».) En cela, vous supposeriez que Raiola et ceux qui pensent que l’agent est le Spawn de Satan seraient d’accord.

Pogba a 27 ans, et il y a évidemment des circonstances atténuantes pour expliquer pourquoi il n’a pas été à la hauteur de sa facturation. Sa relation avec le prédécesseur d’Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, n’était pas géniale et depuis le début de la saison dernière, il a été en proie à des blessures (il était absent pendant deux longs séjours) et a également connu des moments difficiles avec COVID-19.

En termes simples, le travail de United consiste à déterminer ce qu’ils pensent qu’il peut contribuer s’il prolongeait son contrat. Évaluez les différents scénarios – allant de « Pogba exploite son immense talent et conduit United à remporter la Premier League! » à « Pogba boude et devient un peu joueur » – et déterminer la probabilité de chacun. Tenez compte du type de frais que vous pourriez obtenir si vous le vendez. Demandez-vous si vous avez un remplaçant en interne (Donny van de Beek?) Ou combien vous voudriez dépenser pour obtenir un autre joueur (ou plusieurs joueurs). Faites quelques calculs et décidez combien – en termes d’années et de salaire – vous voulez lui offrir. Si, bien sûr, vous souhaitez lui proposer une nouvelle offre.

(Il y a des choses évidentes que vous voudriez aussi considérer. Allez-vous devoir renouveler un tas d’autres contrats? Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur vos revenus? Garderez-vous Solskjaer et, s’il y a une chance que vous gagniez » t, quelle est la probabilité que celui qui le remplace veuille Pogba? Il y a plus, bien sûr; ce n’est que la version abrégée …)

Cela peut sembler cruel de réduire cela à des chiffres, mais c’est exactement ce que font les clubs bien gérés – des entreprises bien gérées. Ils examinent les feuilles de calcul et les scénarios et prennent des décisions en conséquence. (Cependant, si nous pensons que United a été bien géré, c’est un sujet pour une autre époque.)

Nous ne savons pas avec certitude si United a offert à Pogba une prolongation de contrat, comme Raiola l’a laissé entendre, ou s’ils attendent de voir ce qui se passe, ou s’ils lui ont offert le type de nouvel accord qu’ils savaient qu’il n’accepterait pas. Des trois scénarios, je pencherais vers l’un des deux derniers. Quoi qu’il en soit, il est évident que tout ce qui se passe ici est la déclaration de Raiola rendue publique exactement le genre de conversations qui se dérouleraient normalement à huis clos (ou, via des fuites du camp de l’agent ou du club).

Si vous souhaitez conserver un contrat amélioré, vous interrompez les négociations et demandez à être vendu. Si vous voulez vraiment partir, vous interrompez les négociations et demandez à être vendu. Oui, c’est vrai: c’est une position de négociation intemporelle, quel que soit votre objectif. (Et en passant, cette phrase sur le fait de ne pas vouloir prolonger son contrat « pour le moment » est une façon classique de laisser la porte ouverte.)

En d’autres termes, rien de ce que Raiola a dit n’aurait surpris United.

Cela fait-il une différence qu’il l’ait dit en public? Pas vraiment. Ce serait le cas s’il était Rashford ou Bruno Fernandes, quelqu’un aimé de tous et considéré comme un élément clé de l’avenir du club. Mais il ne l’est pas. S’il l’était, United n’aurait pas laissé son contrat se terminer là où il est à 18 mois de l’agence libre et le club a très peu de poids.

Cela dit, il y a un problème de timing. Raiola a parlé à la veille d’un match décisif de la Ligue des champions contre le RB Leipzig, qui verrait finalement United éliminé de la compétition, et avant le derby de samedi contre Pep Guardiola’s City. Mais cela a-t-il déstabilisé United ou Pogba, d’ailleurs? Non, leur défaite n’a rien à voir avec cela. Pogba n’a pas commencé, mais encore une fois, il n’a pas commencé beaucoup avant non plus: Solskjaer l’a choisi dans son XI une seule fois depuis le 1er novembre et étant donné la formation choisie par Solskjaer, il n’y avait de toute façon pas de place naturelle pour lui. Il est venu pendant les 30 dernières minutes, a marqué un but et a bien joué.

En bout de ligne? Vous pouvez peindre Raiola comme le méchant dans cette situation, mais rien de ce qu’il a dit n’était nouveau pour United et, le cas échéant, cela leur fait une faveur. S’ils veulent le vendre – et vous présumez qu’ils le font, puisqu’ils ont attendu si longtemps et ne veulent pas le perdre pour rien – le mot est là. Ils n’ont pas besoin de le colporter, Raiola l’a fait pour eux.

Raiola dit qu’il veille sur ses joueurs et que c’est sa seule loyauté, c’est exactement ce qu’un agent devrait faire. C’est en partie la raison pour laquelle un gars qui a commencé sa carrière dans un restaurant en Hollande compte désormais parmi ses clients Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Matthijs De Ligt, Gianluigi Donnarumma et Pogba. Mais il y a plus que ça. Il sert ses clients, mais est payé par les clubs. Selon les révélations de Football Leaks, il a gagné près de 50 millions de dollars pour avoir emmené Pogba de la Juventus à Old Trafford, se faisant payer des frais par les deux clubs. (Pourquoi les agents de joueurs dans le football sont-ils payés non pas par les personnes qu’ils représentent, mais par les clubs qui emploient leurs joueurs est un tout autre problème, l’un des dysfonctionnements du jeu moderne et une discussion pour une autre fois.)

Raiola sait que si United ne veut pas prolonger l’accord de Pogba, il est dans leur intérêt de le vendre, soit en janvier, soit l’été prochain. Il sait qu’ils auront besoin de son aide pour le faire, et il sera trop heureux de le faire. Pour un prix, bien sûr.

United le sait aussi, et ils savent qu’ils ont très peu d’influence, comme tout autre club qui permet aux contrats de leurs joueurs de s’épuiser. C’est pourquoi, bien que le franc-parler de Raiola ait pu en choquer certains, cela sert en fait les objectifs de United. Et peut-être, juste peut-être, cela fait même partie d’une stratégie commune pour réduire leurs pertes et passer à autre chose.