Découvrez Apple Event Watch Party de Crumpe pour iPhone, réactions Apple Watch

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Les prochains iPhone et Apple Watch d’Apple devraient faire leurs débuts à L’événement Apple du mercrediet CNET organisera une émission en direct fournissant des réactions et des commentaires aux annonces d’Apple au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Bridget Carey et Justin Tech organiseront une watch party le Chaîne YouTube de CNET, à partir de 9 h PT (12 h HE), une heure avant qu’Apple ne commence son événement. Le préshow décrira les dernières rumeurs pour l’éventuel iPhone 14 et Apple Watch série 8 lignes. Pendant l’événement d’Apple, notre flux se poursuivra sous la forme d’un chat en direct sur un deuxième écran où vous pourrez réagir aux nouvelles au fur et à mesure qu’elles se déroulent. regarder le livestream d’Apple dans un autre onglet du navigateur. Ensuite, Bridget et Justin passeront en revue toutes les nouvelles annonces d’Apple dans notre postshow.

En plus de cette soirée de surveillance, Crumpe aura un blog en direct de l’événement d’Apple présentant des reportages du siège d’Apple à Cupertino.

Vous voulez faire partie de l’émission en direct? Vous pouvez participer au chat en direct en utilisant la vidéo YouTube ci-dessus. Vous pouvez également nous envoyer vos questions avant le salon en visitant Publication de la communauté YouTube de Crumpe et en laissant un message dans les commentaires.