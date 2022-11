Découvrez à quoi ressembleront les sœurs Kardashian et Jenner dans 30 ans dans de nouvelles photos choquantes

Les sœurs Kardashian et Jenner ont dépensé une fortune pour maintenir leur apparence jeune, cependant, les fans peuvent maintenant imaginer à quoi elles ressembleront dans des années.

Une personne a consulté un fil de discussion en ligne pour donner à ses abonnés un aperçu de l’avenir de la célèbre famille.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles les stars auraient de l’aide, sous la forme de chirurgies plastiques.

Les stars de la téléréalité sont également de grandes femmes d’affaires, beaucoup investissant et créant leurs propres marques de maquillage pour aider les fans à paraître plus jeunes également.

Mais le temps vient finalement pour nous tous – même les Kardashian.

Jetez un œil à l’avenir de cette famille.

KOURTNEY KARDASHIAN

A 43 ans, Kourtney est l’aînée de ses sœurs.

Mais à l’avenir, elle garde encore une grande partie de sa beauté.

Bien sûr, ses cheveux sont un peu plus gris et il y a quelques rides de plus sous ses yeux, mais les fans semblent le soutenir.

“Justice pour Kourtney !!” une personne a crié, tandis qu’une autre a affirmé qu’elle “ressemblait à Sarah Palin”.





KIM KARDASHIAN

Kim, 42 ans, n’a qu’un an de retard sur Kourtney. Mais son futur moi semble un peu plus usé.

Plus besoin de teindre ses cheveux en blanc, car ils tourneront ainsi naturellement.

La star de Hulu succombe également aux rides des joues et ses lèvres sont également plus larges.

“Kim ressemble à une jolie vieille dame!” une personne s’est exclamée dans le fil.

D’autres ont comparé la star à certains poids lourds d’Hollywood.

“Pourquoi est-ce que je vois un peu Courtney Cox à chaque fois que quelqu’un fait un truc d’âge sur Kim?” une personne a demandé, tandis qu’une autre a déclaré: “Kim ressemble à Judith Light!”

KHLOE KARDASHIAN

Khloe, 38 ans, n’est pas encore “sur la colline”, mais son futur moi semble plus délavé.

Ses joues et son menton ont succombé aux rides, tandis que ses lèvres ont perdu leur rondeur.

Les fans disent que Khloe sera celle qui héritera du look de sa mère Kris Jenner.

“Khloe est 100% Kris”, a déclaré une personne.

Un autre soutient que le logiciel vieillissant n’est pas allé assez loin.

“Je pense que Khloe aurait dû vieillir un peu plus”, a déclaré le fan. “Cette peau claire va se froisser !”

KENDALL JENNER

Les fans pensent que Kendall, 27 ans, vieillira magnifiquement.

Sur sa future photo, elle a plus de rides sur les joues et ses cheveux ont perdu leur couleur vibrante.

Mais son sourire reste aussi grand que jamais.

“Je sais qu’aucun d’entre eux n’autorisera jamais des rides comme celle-ci”, a déclaré une personne. “mais s’ils le faisaient, Kendall serait une superbe vieille dame.”

KYLIE JENNER

En tant que plus jeune membre de la famille, la réaction à une Kylie âgée a été mitigée.

La jeune femme actuelle de 25 ans semble avoir plus de rides et de poches sous les yeux à l’avenir.

Son cou et son menton ont également des lignes visibles.

“Kylie est méconnaissable”, a définitivement déclaré un fan.

Cependant, un autre a fait valoir: «Kylie a l’air mieux vieillie. Elle ressemble plus à une vraie personne.

Alors qu’un adepte a établi un autre lien familial: “Kylie ressemble à Caitlyn Jenner.”