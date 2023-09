Découvrez à quoi ressemble l’expérience VIP à l’Inter Miami pour voir Messi

Messi est le meilleur VIP de Miami depuis son arrivée en MLS. Son garde du corps pendant les jeux racontent cette histoire. Tout le monde cherche à voir l’Argentin et les prix des billets ont donc grimpé en flèche. Certaines personnes souhaitent que leur audience sur Messi et Miami soit aussi somptueuse que possible. Par conséquent, l’expérience VIP correspond à leur facturation.

, qui a largement couvert tout ce qui concerne l’impact de Messi sur le club et Miami, a donné une chance à cette expérience VIP. Plutôt que de s’asseoir dans la section bruyante des supporters, Pieter Brown et « Uncle Ed » de Futbol Miami TV ont vécu l’expérience VIP lors d’un match de l’Inter Miami. Une foule à guichets fermés un mercredi soir à l’Inter Miami aurait été attendue avant l’arrivée de Messi. Désormais, le duo disposait des meilleures places disponibles.

Les billets pour les matchs de l’Inter Miami sont une denrée prisée. Ses premiers matchs en rose et noir justifiaient des frais d’entrée insensés, le billet le moins cher étant de 770 $ la semaine précédant le match. Cet engouement s’est un peu calmé. Cependant, les billets VIP dont Futbol Miami TV a profité se situent entre 500 $ et 750 $. Maintenant, cela peut certainement augmenter en fonction de l’adversaire, du jour du match et du fait que Messi joue ou non. Cela donne simplement un aperçu de ce à quoi il peut accéder.

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Commodités et avantages de l’expérience VIP pour voir Messi et l’Inter Miami

Si vous payez autant d’argent pour un match de football, il y a de fortes chances que vous souhaitiez vous faire dorloter. L’expérience VIP a son propre point d’entrée, afin que les fans puissent éviter les longues files d’attente pour le stade DRV PNK à guichets fermés. Dès l’entrée, Futbol Miami TV a donné un aperçu du Midfield Club. Ceci n’est disponible que pour les détenteurs de billets VIP. Là, les fans reçoivent de la nourriture et des boissons gratuites. Cela inclut les boissons alcoolisées.

Fait intéressant, Brown a noté que les offres par rapport à la dernière fois qu’il était au Midfield Club se sont élargies. Les boissons alcoolisées n’étaient pas incluses et la nourriture était limitée. Il existe désormais un assortiment de plats pour le dîner et le dessert.

Une fois au siège réel, il est difficile de battre ce que propose l’expérience VIP pour voir Messi jouer pour Miami. Les billets constituent la dernière rangée de fans occupant des sièges réels. La section VIP de Futbol Miami TV se trouvait au milieu de la moitié du terrain, ce qui permettait de superbes vues de Messi travaillant sur le côté droit.

Bien sûr, cela a également ouvert la porte à la présence du garde du corps de Messi sur le terrain. Les sièges sont si proches que les fans de la section VIP pourraient crier aux joueurs et se faire facilement entendre. Certains sièges sont rembourrés et confortables. D’autres ressemblent davantage à des tabourets de bar, mais ils sont livrés avec une table pour faciliter le rangement des boissons.

Ces billets, comme d’autres pour voir l’Inter Miami, continueront d’être difficiles à obtenir alors que de plus en plus de gens essaieront de regarder Messi jouer aux États-Unis.