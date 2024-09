Découvrez 5 parcs de sculptures américains étonnants où la nature rencontre l’art

Do Ho Suh, Fallen Star (2012) Répartie sur le campus de 1 200 acres de l’UC San Diego, la collection Stuart est un regroupement unique d’œuvres d’art d’artistes mondiaux de renom Philipp Scholz Rittermann avec l’aimable autorisation de la collection Stuart de l’UCSD.

À l’approche de l’automne, les amateurs d’art en plein air et les amoureux de la nature ont désormais plus que jamais de raisons d’explorer les grands espaces. Cet automne, partez en voyage dans certains des parcs de sculptures les plus captivants d’Amérique, où l’art et la nature convergent de manière stimulante dans des décors magnifiques.

Jardins et parc de sculptures Frederik Meijer à Grand RapidsMI

Le Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park de Grand Rapids, dans le Michigan, a récemment accueilli son 15e million de visiteurs et se prépare à célébrer son 30e anniversaire en 2025. Le campus abrite la plus grande serre tropicale du Michigan, ainsi que l’un des plus grands jardins interactifs pour enfants d’Amérique. Il abrite également des jardins victoriens avec des œuvres d’artistes célèbres Edgar Degas et Auguste Rodin, une collection de plantes carnivores, de vastes jardins extérieurs (qui comprennent un jardin de ferme des années 1930), un jardin japonais et un grand amphithéâtre en plein air qui accueille des musiciens célèbres chaque été.

Le 23 septembre 2024, le parc dévoilera une grande exposition de David Smith, mettant en vedette les sculptures de l’artiste en dialogue avec la nature. L’exposition, « David Smith : La nature de la sculpture », sera présentée jusqu’au 2 mars 2025. La collection permanente comprend des centaines de sculptures d’artistes de renommée internationale comme El Anatsui, Louise Bourgeois, Alexander Calder et bien d’autres.

Jeff Koons, Split-Rocker, 2000. Acier inoxydable, terre, géotextile, système d’irrigation interne et plantes à fleurs vivantes. © Jeff Koons. Photo avec l’aimable autorisation du musée Glenstone.

Musée Glenstone à Potomac, Maryland

Pour créer un environnement tranquille et contemplatif pour les visiteurs, le musée Glenstone de Potomac, dans le Maryland, associe harmonieusement l’art, l’architecture et la nature. Des pièces modernes et contemporaines sont présentées dans une collection d’espaces intérieurs et extérieurs spécialement choisis. Les 300 acres de prairies et de bois ondulants présentent des sculptures massives d’artistes comme Janet Cardiff, Jeff Koons, Ellsworth Kelly, Simone Leigh et bien d’autres. La programmation comprend également des performances musicales, des promenades architecturales pour explorer les bâtiments de la galerie et du patio conçus par Charles Gwathmey, ainsi que la « plantation annuelle » des œuvres de Jeff Koons Bascule fendue sculpture composée de flore vivante et fleurie.

La collection Stuart de l’Université de Californie à San Diego à La JollaCalifornie

Répartie sur les 480 hectares du campus de l’UC San Diego, la collection Stuart est un ensemble unique d’œuvres d’art d’artistes de renommée mondiale, tels que Michael Asher, John Baldessari, Mark Bradford, Jackie Ferrara, Do Ho Suh et bien d’autres. La collection Stuart a récemment lancé un programme d’artistes émergents qui présente de nouvelles commandes du collectif d’artistes RojoNegro, avec Noé Martínez et María Sosa, le sculpteur Max Hooper Schneider et le poète, artiste et chef Precious Okoyomon. L’un des objectifs principaux de la collection est de réexaminer les visions conventionnelles de l’art public de manière ludique et stimulante, tout en présentant l’art expérimental au public et à la communauté de l’UCSD.

Mark di Suvero, La Porte de Neruda, 2005. © Mark di Suvero Centre d’art Storm King © 2022

Centre d’art Storm King à New Windsor, NY

Venez découvrir pourquoi ce centre d’art est une destination incontournable pour les amateurs d’art et les excursionnistes. Le Storm King Art Center est un incroyable musée en plein air de 500 acres situé dans la vallée de l’Hudson à New York. Depuis sa fondation en 1960, Storm King expose fièrement des sculptures monumentales à couper le souffle dans ses jardins verdoyants, notamment des pièces d’artistes célèbres comme Lynda Benglis, Alexander Calder, Barbara Hepworth, Mark di Suvero et bien d’autres. Storm King, qui est supervisé par la directrice artistique et conservatrice en chef Nora Lawrence, a toujours été fier d’encourager les artistes à créer des œuvres ambitieuses, notamment l’exposition actuelle « Arlene Shechet : Girl Group » présentant les premières sculptures à grande échelle de l’artiste.

Le parc Ann et Jim Goodnight au Musée d’art de Caroline du Nord à Raleigh, Caroline du Nord

Le parc Ann et Jim Goodnight du musée d’art de Caroline du Nord à Raleigh, en Caroline du Nord, s’étend sur 164 acres et comprend des œuvres d’art environnementales spécifiques au site, 4,7 miles de sentiers récréatifs et un sentier écologique accessible à tous proposant des visites accessibles des vastes terrains, des installations artistiques et de la faune locale. Le programme artistique du parc du musée encourage les collaborations entre artistes, designers et scientifiques environnementaux pour créer des pièces innovantes inspirées de la nature.

Ces œuvres, à la fois temporaires et permanentes, s’efforcent de se connecter au paysage et d’offrir de nouvelles perspectives sur la nature afin de faciliter l’exploration de notre lien avec l’environnement, ainsi que du rôle de la nature dans la société. Parmi les œuvres remarquables, citons des commandes de Jeppe Hein, Hugh Hayden, Martha Jackson-Jarvis, Yinka Shonibare et Thomas Sayre. La collection permanente du musée s’étend sur plus de 5 000 ans, de l’Antiquité à nos jours, ce qui fait de l’institution l’un des meilleurs musées d’art du Sud américain.