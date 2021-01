1. Stupide et encore plus stupide était Peter Farrelly et Bobby Farrellypremier film – et c’était un véritable travail d’amour. Des années auparavant, Peter et son ami et partenaire d’écriture fréquent Bennett Yellin a écrit un scénario sur deux employés d’une maison funéraire pas très brillants, qui a finalement été acheté par Eddie Murphysociété de production de. Malheureusement, il y languissait.

Rejoint par Bobby, le trio a écrit Dragnet 2, une suite de la comédie de 1987 avec Tom Hanks et Dan Aykroyd, « notre meilleur scénario », Peter dit à un public à l’école de cinéma et de télévision de Loyola Marymount en 2014. Cependant, cela n’a pas été fait non plus.

De retour à la planche à dessin, les Farrelly et Yellin ont inventé une autre histoire, celle-ci sur les copains sombres d’esprit Harry et Lloyd, qui sont partis pour Aspen pour rendre une mallette perdue à son riche propriétaire. Ils l’ont appelé Aller à l’ouest, puis Un outil électrique n’est pas un jouet. « Nous avons changé les titres car nous n’avons pas pu obtenir des agents pour livrer un script appelé Stupide et encore plus stupide à leurs clients », a déclaré Peter.