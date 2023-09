Découverte spectaculaire d’une grange de 23 automobiles trouvée en Alabama

« Il était en affaires dans deux points de vente distincts à Birmingham et a commencé à collectionner des automobiles dès son plus jeune âge. Ces voitures doivent être exposées là où les gens peuvent les voir, alors j’ai finalement convaincu ma sœur de vendre l’ensemble du stock », a déclaré Hollander.

Le rassemblement comprend principalement des Corvettes rares et traditionnelles, dont la plus ancienne est un coupé Stingray de 1971 avec 1 600 milles au compteur. Ce n’est pas la voiture au kilométrage le plus bas dans la grange. Cette distinction appartient à une Corvette Indy Tempo Automobile de 1998 affichant seulement 23 milles. Sept véhicules ont moins de 100 miles au compteur, ce qui suggère qu’ils n’ont qu’un kilométrage source.

Cependant, toutes les voitures de Trammel ne sont pas des reines du stockage. La Ford Mustang Cabriolet de 1965 a enregistré 90 000 milles au compteur, tandis que la Chevrolet 210 Sedan de 1956 a 64 000 milles. Une seule voiture européenne, une Porsche 911 C4S de 1996, fait partie du rassemblement.