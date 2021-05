Découverte Saison 4 Date de sortie, distribution et bandes-annonces

Star Trek: Discovery a déjà eu trois voyages réussis jusqu’à présent, et il reste encore beaucoup à faire avec le navire maintenant sous le commandement du nouveau capitaine Michael Burnham alors que le spectacle entame sa quatrième saison à venir.

Nous explorons ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque l’équipage du Discovery reviendra dans la saison 4.

Quelle est la date de sortie de Star Trek: Discovery saison 4?

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour la saison quatre de Star Trek: Discovery, mais nous savons qu’elle devrait apparaître avant la fin de 2021.

La co-showrunner Michelle Paradise a tweeté une capture d’écran le 15 mai 2021 qui montrait les mots « Fin de la saison quatre », signalant que les scripts étaient tous terminés, tandis que le tweet de Paramount faisant la promotion de la bande-annonce (ci-dessous) confirme un lancement « plus tard cette année ».

Un long voyage pour taper ces mots. Mais les voici … #StarTrekDiscovery pic.twitter.com/TAy3gShQQH – Michelle Paradise (@michelleparadis)

15 mai 2021

Regardez la bande-annonce de la saison 4 de Discovery:

Une première bande-annonce de la saison a été dévoilée lors de la journée du premier contact de Star Trek en 2021, le 5 avril:

Quelle est l’intrigue de Star Trek: Discovery saison 4?

À la fin de la saison 3, Michael Burnham avait pris sa place dans le fauteuil du capitaine sur le pont de Discovery, donc la saison 4 verra sans doute son nouveau statut testé dans un futur lointain où ils se retrouvent.

Dans un panel organisé par Variety, le co-showrunner Alex Kurtzman a expliqué comment Burnham avait obtenu son commandement dans la dernière scène de la saison trois et ce que cela signifiait pour les prochains épisodes.

« Dans un certain sens, c’est une fin, mais c’est vraiment un nouveau départ parce que la saison quatre pour Michelle et moi a été largement définie par cette question. Chaque fois que nous cassons l’histoire, la question est: ‘Comment cela affecte Burnham en tant que capitaine ? ‘ Et je ne veux pas dire l’affecter, je veux dire la défier. Ce n’est pas parce qu’elle a la chaise qu’elle est nécessairement prête pour certaines choses. Et il y a des choix qu’elle doit maintenant faire en tant que capitaine qu’elle n’aurait pas faire comme juste un officier sur le navire.

«Ainsi, chaque histoire a été calibrée en fonction de la nouvelle porte que cela ouvre à son expérience de capitaine et du nouveau défi qu’elle doit affronter au navire et des nouveautés qu’elle doit apprendre sur elle-même et découvrir.

À partir de la première bande-annonce ci-dessus, nous pouvons voir qu’une anomalie gravitationnelle, mesurant cinq années-lumière de diamètre, menace de causer des dommages catastrophiques à la vie dans la galaxie. Il faudra Burnham et son équipage, ainsi que les alliances qu’ils peuvent forger avec les Vulcains et d’autres espèces, pour combattre ce phénomène et sauver à nouveau l’univers.

De toute évidence, l’idée de se rassembler pour combattre une force invisible qui peut dévaster des vies semble tout à fait appropriée pour les temps ravagés par Covid dans lesquels nous nous trouvons. Alors, peut-être que la saison quatre apportera un peu de joie et nous aidera tous à voir que travailler pour mettre de côté nos différences et s’entraider est le meilleur moyen d’éviter d’être anéanti par d’énormes anomalies gravitationnelles.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Star Trek: Discovery saison 4?

L’équipage de la saison trois semble prêt à revenir, les éléments suivants étant déjà confirmés:

Sonequa Martin-Green – Capitaine Michael Burnham

Doug Jones – Saru

Anthony Rapp – Paul Stamets

Mary Wiseman – Sylvia Tilly

Wilson Cruz – Dr Hugh Culber

David Ajala – Booker Cleveland ‘Livre’

Blu Del Barrio – Adira

Ian Alexander – Gris

Emily Coutts – Keyla Detmer

Oyin Oladejo – Joann Owosekun

Tig Notaro – Jett Reno

Le réalisateur de la saison 4 est Olatunde Osunsanmi, qui a également supervisé des épisodes pour Star Trek: Short Treks, Bates Motel, Gotham, Legends of Tomorrow, Falling Skies et Timeless.

Les tâches d’écriture sont réparties entre plusieurs auteurs, avec le retour d’Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Sean Cochran, Anthony Maranville, Brandon Shultz, Chris Silvestri et Michelle Paradise.

Où puis-je regarder Star Trek: Discovery saison 4?

Cela varie en fonction de votre région. Aux États-Unis, il sera exclusif au service de diffusion en continu Paramount + (anciennement CBS All Access), tandis que les téléspectateurs canadiens le trouveront sur la chaîne CTV Sci-Fi de Bell Média et diffusés sur Crave.

Au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays du monde, vous pourrez continuer à regarder Star Trek: Discovery sur Netflix, mais à défaut, il existe des moyens de regarder Paramount Plus depuis l’extérieur des États-Unis si nécessaire.

