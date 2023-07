Découverte historique en Terre Sainte avec la découverte d’une pièce de monnaie de l’ère biblique vieille de 2000 ans

JERUSALEM – L’Autorité des antiquités d’Israël a annoncé la semaine dernière avoir trouvé une pièce rare d’un demi-shekel en argent datant de l’époque de la première révolte juive contre les Romains il y a plus de 2 000 ans dans le désert de Judée.

La découverte a électrisé les médias israéliens et les communautés bibliques et archéologiques en raison de l’importance historique de la pièce.

La pièce a été localisée dans le cadre de l’enquête sur le désert de Judée menée par l’Autorité des antiquités d’Israël en collaboration avec le ministère du Patrimoine et l’officier d’état-major de l’unité d’archéologie de l’administration civile en Judée-Samarie. La communauté internationale se réfère à l’ancienne terre biblique d’Israël comme étant la Cisjordanie tandis que les Israéliens se réfèrent à la région par ses noms bibliques de Judée et de Samarie.

Selon un communiqué de presse de l’Autorité des antiquités d’Israël, « Ces pièces ont été frappées dans les valeurs de shekel et demi-shekel au moment de la première révolte des Juifs contre les Romains en Judée entre les années 66-70 CE, lorsque la deuxième Temple a été détruit à Jérusalem. »

L’objectif de l’enquête sur le désert de Judée était de récupérer des artefacts avant que les pilleurs de l’antiquité ne s’emparent des trésors antiques.

Amir Ganor, directeur du Judean Desert Survey and Excavation Project, a déclaré : « Chaque nouvelle découverte contribue à l’histoire du peuple et du pays. Sans l’enquête, la pièce aurait peut-être été trouvée par des pilleurs d’antiquités et vendue sur le marché. marché des antiquités pour le prix le plus élevé offert. Au cours des six années du projet, nous avons enregistré plus de 800 grottes et avons trouvé des milliers de découvertes importantes », a noté le communiqué de presse.

La pièce est datée de 66/67 CE et « Une explication de cette découverte est que la pièce frappée à Jérusalem est tombée de la poche d’un rebelle qui s’est échappé dans le désert pendant la révolte – peut-être en route vers En Gedi à proximité », a déclaré Israël. Autorité des Antiquités.

Yaniv David Levy, chercheur en numismatique de l’Autorité des Antiquités d’Israël, a déclaré : « Les pièces de la première année de la Révolte, comme celle-ci, sont rares. Pendant la période du Second Temple, les pèlerins juifs avaient l’habitude de payer une taxe du Temple en pièces d’un demi-shekel. Pendant environ deux siècles, des pièces de monnaie frappées en Tyrian, en argent fin et un symbole de statut dans la région, ont été utilisées pour cette contribution. »

Il a ajouté « Au cours de la révolte, les rebelles ont frappé des pièces de monnaie alternatives portant l’inscription » Shekel Israël « , » Half-Shekel « et » Quarter-Shekel « . Il semble que les rituels dans le Temple aient continué pendant la révolte et ces pièces étaient maintenant utilisées par les rebelles. »

Les rebelles juifs de l’époque ont créé une « économie de la révolte juive » et ont frappé leurs propres pièces d’argent et de bronze, a déclaré l’Autorité des antiquités d’Israël.

« Les dirigeants de la révolte juive ont choisi de défier les dirigeants et de frapper des pièces d’argent de manière autonome, en utilisant l’écriture hébraïque et sans l’image de l’empereur au pouvoir. Il semble que les pièces aient été frappées à Jérusalem, peut-être dans l’enceinte du Temple. » a pris note de la déclaration de l’Autorité des Antiquités d’Israël.

Fox News Digital a précédemment rapporté que l’activisme éveillé au Moyen-Orient a encouragé l’Autorité palestinienne à effacer les liens judéo-chrétiens avec Israël. L’UE et l’ONU ont ajouté leur poids au récit arabe de l’Autorité palestinienne pour diminuer (et parfois nier) la présence des communautés juives et chrétiennes en Terre Sainte avant la fondation de l’Islam.

Ze’ev Orenstein, directeur des affaires internationales de la Fondation de la Cité de David à Jérusalem, a déclaré à Fox News Digital : « Cette découverte met une fois de plus en évidence le lien indéniable du peuple juif avec Jérusalem qui remonte à des milliers d’années, pas simplement comme une question de foi, mais en fait. »

Orenstein a ajouté : « Ceci malgré les efforts continus aux Nations Unies et par les dirigeants palestiniens pour effacer et saper ce même héritage, avec une importance pour des centaines de millions d’Américains et des milliards de chrétiens et de juifs dans le monde ».

Orenstein a poursuivi : « Une pièce de monnaie comme celle-ci, gravée en hébreu ancien avec les mots « Sainte Jérusalem », avait pour seul but d’être apportée au Temple, qui se dressait au sommet du Mont du Temple à Jérusalem, pendant les fêtes bibliques du pèlerinage, comme racontée dans la Bible. »

Eli Escusido, directeur de l’Autorité des Antiquités d’Israël, a déclaré : « La découverte de la pièce d’un demi-shekel est un autre cadeau que l’Autorité des Antiquités d’Israël accorde à la nation israélienne – preuve de première main d’une période mouvementée de l’histoire de notre peuple. Il y a 2 000 ans, dans une période d’extrêmes et de discours qui divisaient la nation et menaient à la destruction. »

Il a ajouté : « Après deux millénaires, nous sommes revenus dans notre pays, et la Sainte Jérusalem est à nouveau notre capitale. La découverte de la pièce à cette époque nous rappelle ce qui s’est passé dans le passé, nous enseignant l’importance de travailler pour unité. »

