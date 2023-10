La recherche révèle la raison probable pour laquelle certaines chimiothérapies sont efficaces pour de nombreux patients. Surtout, ils expliquent également pourquoi les efforts visant à découvrir de nouveaux médicaments de chimiothérapie basés uniquement sur l’arrêt de la division cellulaire ont été si décevants.

Des recherches récentes de l’Université du Wisconsin-Madison indiquent que la chimiothérapie n’atteint peut-être pas son plein potentiel, en partie parce que les chercheurs et les médecins ont longtemps mal compris comment certains des médicaments anticancéreux les plus courants préviennent les tumeurs.

Compréhension historique

Pendant des décennies, les chercheurs ont cru qu’une classe de médicaments appelés poisons microtubulaires traitait les tumeurs cancéreuses en arrêtant la mitose ou la division des cellules. Aujourd’hui, une équipe de scientifiques de l’UW-Madison a découvert que chez les patients, les poisons des microtubules n’empêchent pas réellement les cellules cancéreuses de se diviser. Au lieu de cela, ces médicaments modifient la mitose – parfois suffisamment pour provoquer la mort de nouvelles cellules cancéreuses et la régression de la maladie.

Les cancers se développent et se propagent parce que les cellules cancéreuses se divisent et se multiplient indéfiniment, contrairement aux cellules normales qui sont limitées dans le nombre de fois où elles peuvent se diviser en nouvelles cellules. L’hypothèse selon laquelle les poisons des microtubules empêchent les cellules cancéreuses de se diviser est basée sur des études en laboratoire démontrant exactement cela.

Détails de l’étude

La nouvelle étude a été dirigée par Beth Weaver, professeur aux départements d’oncologie et de biologie cellulaire et régénérative, en collaboration avec Mark Burkard des départements d’oncologie et de médecine. Publié dans la revue Biologie PLOS et soutenu en partie par le

Instituts nationaux de la santé

Les National Institutes of Health (NIH) sont la principale agence du gouvernement des États-Unis responsable de la recherche biomédicale et de santé publique. Fondée en 1887, elle fait partie du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Le NIH mène ses propres recherches scientifiques par le biais de son programme de recherche intra-muros (IRP) et fournit d’importants financements de recherche biomédicale à des installations de recherche non-NIH par le biais de son programme de recherche extra-muros. Avec 27 instituts et centres différents sous son égide, le NIH couvre un large spectre de recherche liée à la santé, y compris des maladies spécifiques, la santé de la population, la recherche clinique et les processus biologiques fondamentaux. Sa mission est de rechercher des connaissances fondamentales sur la nature et le comportement des systèmes vivants et l’application de ces connaissances pour améliorer la santé, prolonger la vie et réduire les maladies et les incapacités.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”> Instituts nationaux de la santé, l’étude élargit les découvertes précédentes du groupe sur un poison microtubulaire spécifique appelé paclitaxel. Parfois prescrit sous le nom de marque Taxol, le paclitaxel est utilisé pour traiter les tumeurs malignes courantes, notamment celles provenant des ovaires et des poumons.

“C’était assez époustouflant”, dit Weaver à propos des recherches précédentes. «Pendant des décennies, nous avons tous pensé que le paclitaxel agissait sur les tumeurs des patients en les arrêtant lors de la mitose. C’est ce qu’on m’a appris en tant qu’étudiant diplômé. Nous le savions tous. Dans des cellules dans une boîte, des laboratoires du monde entier l’ont démontré. Le problème était que nous l’utilisions tous à des concentrations supérieures à celles qui pénètrent réellement dans la tumeur.

Weaver et ses collègues voulaient savoir si d’autres poisons microtubulaires fonctionnent de la même manière que le paclitaxel – non pas en arrêtant la mitose mais en la gâchant.

Implications pour les recherches futures

La question a des implications importantes pour les scientifiques à la recherche de nouveaux traitements contre le cancer. En effet, les efforts de découverte de médicaments reposent souvent sur l’identification, la reproduction et l’amélioration des mécanismes censés être responsables de l’effet thérapeutique d’un composé.

Bien que les poisons microtubulaires ne soient pas une panacée, ils sont efficaces pour de nombreux patients, et les chercheurs cherchent depuis longtemps à développer d’autres thérapies qui imitent ce qu’ils pensent que les médicaments font. Ces efforts se poursuivent même si les tentatives passées visant à identifier de nouveaux composés qui traitent le cancer en arrêtant la division cellulaire ont abouti à des impasses frustrantes.

“De nombreux membres de la communauté scientifique étudient encore l’arrêt mitotique comme mécanisme permettant de tuer les tumeurs”, explique Weaver. « Nous voulions savoir : est-ce important pour les patients ?

Avec Burkard, l’équipe a étudié des échantillons de tumeurs prélevés sur des patientes atteintes d’un cancer du sein ayant reçu une chimiothérapie anti-microtubule standard au UW Carbone Cancer Center.

Ils ont mesuré la quantité de médicaments pénétrant dans les tumeurs et étudié la réaction des cellules tumorales. Ils ont constaté que même si les cellules continuaient à se diviser après avoir été exposées au médicament, elles le faisaient de manière anormale. Cette division anormale peut entraîner la mort des cellules tumorales.

Normalement, les chromosomes d’une cellule sont dupliqués avant que les deux ensembles identiques migrent vers les extrémités opposées de la mitose cellulaire dans un processus appelé ségrégation chromosomique. Un ensemble de chromosomes est trié dans chacune des deux nouvelles cellules.

Cette migration se produit parce que les chromosomes sont attachés à une machine cellulaire appelée fuseau mitotique. Les fuseaux sont constitués de blocs de construction cellulaires appelés microtubules. Les broches normales ont deux extrémités, appelées pôles de broche.

Weaver et ses collègues ont découvert que le paclitaxel et d’autres poisons microtubulaires provoquent des anomalies qui conduisent les cellules à former trois, quatre ou parfois cinq pôles pendant la mitose, même si elles continuent à produire une seule copie des chromosomes. Ces pôles attirent alors les deux ensembles complets de chromosomes dans plus de deux directions, brouillant ainsi le génome.

“Après la mitose, vous avez des cellules filles qui ne sont plus génétiquement identiques et qui ont perdu des chromosomes”, explique Weaver. « Nous avons calculé que si une cellule perd au moins 20 % de sa

ADN

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui s’enroulent l’un autour de l’autre pour former une double hélice. C’est le matériel héréditaire chez l’homme et dans presque tous les autres organismes qui contient les instructions génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement, à la croissance et à la reproduction. Presque toutes les cellules du corps humain possèdent le même ADN. La majeure partie de l’ADN se trouve dans le noyau cellulaire (où on l’appelle ADN nucléaire), mais une petite quantité d’ADN peut également être trouvée dans les mitochondries (où on l’appelle ADN mitochondrial ou ADNmt).

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>ADN content, il va très probablement mourir.

Ces résultats révèlent la raison probable pour laquelle les poisons microtubulaires sont efficaces pour de nombreux patients. Surtout, ils contribuent également à expliquer pourquoi les tentatives visant à trouver de nouveaux médicaments chimiothérapeutiques basés uniquement sur l’arrêt de la mitose ont été si décevantes, explique Weaver.

«Nous nous sommes trompés d’arbre», dit-elle. « Nous devons recentrer nos efforts sur la destruction de la mitose – sur l’aggravation de la ségrégation chromosomique. »

Référence : « Divers agents anticancéreux ciblés sur les microtubules tuent les cellules en induisant une mauvaise ségrégation des chromosomes sur les fuseaux multipolaires » par Amber S. Zhou, John B. Tucker, Christina M. Scribano, Andrew R. Lynch, Caleb L. Carlsen, Sophia T. Pop- Vicas, Srishrika M. Pattaswamy, Mark E. Burkard et Beth A. Weaver, 26 octobre 2023, Biologie PLOS.

DOI : 10.1371/journal.pbio.3002339

L’étude a été financée par les National Institutes of Health.