Découverte d’une quatrième fuite du gazoduc Nord Stream au large de la Suède après “l’explosion d’une bombe préméditée pour paralyser l’approvisionnement en gaz de l’Europe”

Une QUATRIÈME fuite de gaz sur les pipelines endommagés du Nord Stream a été découverte par les garde-côtes suédois.

Le sabotage présumé était un “acte prémédité utilisant des explosifs sous-marins” visant à paralyser l’approvisionnement en gaz de l’Europe, a affirmé une source de la défense.

Les garde-côtes suédois ont découvert une quatrième fuite dans le pipeline Nord Crédit : Alamy

Cela survient alors que les services de sécurité allemands ont déclaré que trois des quatre tubes avaient déjà été endommagés de manière irréparable, les responsables estimant que le projet de 35 milliards de livres sterling pourrait ne plus jamais être pleinement opérationnel.

La porte-parole des garde-côtes, Jenny Larsson, a déclaré au journal Svenska Dagbladet : “Deux de ces quatre se trouvent dans la zone économique exclusive de la Suède”.

Les deux autres infractions se situent dans la zone économique exclusive danoise.

Le responsable a ajouté que les deux fuites du côté suédois sont “proches l’une de l’autre”.

Bien qu’aucun des deux gazoducs n’était en service au moment des explosions présumées, ils étaient remplis de gaz qui se déverse dans la mer Baltique depuis les ruptures de lundi.

Pendant ce temps, une source de la défense britannique a déclaré à Sky News que les actes de sabotage présumés avaient probablement été commis à l’aide d’explosifs sous-marins déclenchés à distance.

La source a déclaré que les mines auraient pu être larguées au-dessus d’un bateau ou placées à côté des pipelines avec un drone, il y a des mois, voire des années.

Cette semaine, les autorités danoises ont signalé un trou dans chacune des deux sections de pipeline dans leurs eaux.

L’Union européenne soupçonne le sabotage d’être à l’origine des fuites de gaz sur les pipelines sous-marins russes vers l’Europe et a promis une réponse “solide” à toute perturbation intentionnelle de son infrastructure énergétique.

Cela survient au milieu des craintes que le réseau gazier clé ait pu être saboté par la Russie au milieu des tensions croissantes avec l’Europe à propos de l’invasion de l’Ukraine.

Le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, a déclaré que la fuite de gaz n’était “rien de plus qu’une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d’agression contre l’UE”.

Les premières fuites ont été détectées lundi suite à des informations faisant état d’explosions et d’un mini tremblement de terre près de l’île danoise de Bornholm.

Une vidéo et des images dramatiques publiées par les forces armées danoises ont montré la mer bouillonnante de gaz et d’écume blanche à cause de l’énorme fuite.

Le sismologue suédois Bjorn Lund a détecté une explosion d’une force de 100 kg de TNT – et le groupe de surveillance norvégien Norsar a enregistré un tremblement de terre d’une magnitude d’environ 2,2.

M. Lund a déclaré avoir détecté lundi deux explosions à proximité du pipeline, une à 2 heures du matin et une autre à 19 h 04.

“Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’explosions”, a-t-il déclaré.

Les pipelines jumeaux de 800 milles Nord Stream 1 et Nord Stream 2 peuvent acheminer 110 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers l’Europe occidentale.

Le flux de gaz a été fermé ces dernières semaines, faisant craindre des pénuries massives et des hausses de prix.

Les prix avaient déjà grimpé jusqu’à 12 % alors que l’Europe se prépare à un hiver froid.