Découverte d’une nouvelle souche de coronavirus

Les anticorps anti-covid ne protègent pas d’une nouvelle souche de coronavirus

Les scientifiques chinois ont mis en garde contre «une menace potentielle pour la biosécurité« présentée par une nouvelle souche de coronavirus, qui, sujette à mutation, peut être transmise de l’animal à l’homme et ne peut être »neutralisé de manière croisée» par des anticorps ciblant Covid.

Les chercheurs, dont la plupart viennent de l’université de Wuhan, « trouvé de façon inattendue» que la souche NeoCoV découverte en Afrique du Sud et ses «proche parent, » PDF-2180-CoV, « peut utiliser efficacement certains types de chauve-souris Enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) et, moins favorablement, ACE2 humain pour l’entrée.”

Le SRAS-CoV-2, qui a été identifié pour la première fois à Wuhan et a ensuite provoqué la pandémie de Covid-19, utilise également l’ACE2 pour pénétrer dans le corps humain.

La prépublication, publiée sur le portail bioRxiv, indique que l’infection par une souche, ciblant désormais les chauves-souris, « n’a pas pu être neutralisé de manière croisée par des anticorps ciblant le SRAS-CoV-2 ou le MERS-CoV.”

Admettre que la nature du NeoCoV »reste énigmatique« , les scientifiques mettent en garde contre un »menace potentielle pour la biosécurité« pour les humains »,avec un taux de mortalité et de transmission élevé.”

D’autres études récentes, également menées par des scientifiques chinois, ont montré que «l’ancêtre » de la variante Omicron, qui a provoqué une nouvelle vague d’infections dans le monde et est désormais dominante dans de nombreux pays « sauté des humains aux souris, accumulant rapidement des mutations propices à l’infection de cet hôte, puis revenant aux humains.”

