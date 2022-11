Découverte d’une nouvelle espèce de chouette – et elle pourrait aller directement sur la liste rouge | Actualités scientifiques et techniques

Une nouvelle espèce de hibou a été découverte dans les forêts tropicales d’une île au large de la côte ouest de l’Afrique.

L’oiseau a été trouvé sur l’île de Principe, qui fait partie du pays de Sao Tomé et Principe.

Il a été nommé en tant que tel, officiellement oint comme le Principe Scops-Owl – ou Otus bikegila.

Alors que des témoignages locaux suggèrent qu’il aurait pu y vivre dès 1928, les scientifiques n’ont pu confirmer sa présence qu’en 2016.

Principe Scops-Owl a maintenant été photographié après une étude approfondie de sa patrie par des chercheurs du Musée national espagnol des sciences naturelles et du Musée d’histoire naturelle et des sciences de l’Université de Porto.

L’un des principaux indices menant à sa découverte était son appel unique.

“Le cri unique d’Otus bikegila est une courte note ‘tuu’ répétée à un rythme rapide d’environ une note par seconde, rappelant les cris d’insectes. Il est souvent émis en duo, presque dès que la nuit est tombée”, a expliqué Martim Melo.

Où exactement le hibou a-t-il été trouvé ?

Alors que toute l’île a été fouillée, la chouette n’a été trouvée que dans une forêt inhabitée par les humains au sud.

Il occupe une superficie relativement petite de 15 km², soit environ quatre fois la taille de Central Park à New York.

Les chercheurs disent qu’entre 1 000 et 1 500 des hiboux occupent l’espace.

Le hibou est la huitième espèce connue d’oiseau endémique de Principe.

Image:

Photo : Philippe Verbelen



“Très menacé”

Bien que le nombre de hiboux soit assez élevé par rapport à la taille de leur maison, les chercheurs ont déclaré qu’ils devraient être classés comme étant en danger critique d’extinction.

Leur statut sera décidé par l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui pourrait placer les hiboux sur sa liste rouge du niveau de menace le plus élevé.

“La découverte d’une nouvelle espèce qui est immédiatement évaluée comme hautement menacée illustre bien la situation difficile actuelle de la biodiversité”, déclarent les chercheurs.

“Sur une note positive, la zone d’occurrence du petit-duc Principe est entièrement incluse dans le parc naturel de Principe Obo, ce qui, espérons-le, contribuera à assurer sa protection.”

