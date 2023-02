Découverte d’une capsule radioactive tombée d’un camion en Australie

PERTH, Australie (AP) – Les autorités d’Australie-Occidentale ont récupéré mercredi une capsule radioactive minuscule mais dangereuse qui est tombée d’un camion alors qu’elle était transportée le long d’une autoroute de l’Outback de 1 400 kilomètres (870 milles) le mois dernier dans ce qu’un responsable a dit était comme trouver l’aiguille dans la botte de foin. Les responsables ont déclaré que la capsule de la taille d’un pois avait été trouvée au sud de la ville minière de Newman sur la Great Northern Highway. Il a été détecté par un véhicule de recherche roulant à 70 kilomètres (43 miles) par heure lorsqu’un équipement spécialisé a capté le rayonnement émis par la capsule. Un équipement de recherche portable a ensuite été utilisé pour le localiser à 2 mètres (6,5 pieds) du bord de la route. « C’est un résultat extraordinaire… ils ont littéralement trouvé l’aiguille dans la botte de foin », a déclaré le ministre des Services d’urgence, Stephen Dawson. Le directeur de la santé, Andy Robertson, a déclaré que la capsule ne semblait pas avoir bougé et qu’aucune blessure n’avait été signalée. une heure. Il pourrait causer des brûlures de la peau et une exposition prolongée pourrait causer le cancer. Les équipes de recherche avaient passé six jours à parcourir toute la longueur de l’autoroute. La capsule mesure 8 millimètres sur 6 millimètres (0,31 pouces sur 0,24 pouces), et les gens ont été avertis qu’elle aurait pu se loger sans le savoir dans les pneus de leur voiture. Une enquête gouvernementale a été lancée sur la façon dont la capsule est tombée du camion et un rapport sera être fourni au ministre de la Santé. Les responsables de la Défense vérifiaient l’identification de la capsule, qui a été placée dans un conteneur en plomb pour des raisons de sécurité. Il sera stocké dans un endroit sécurisé à Newman avant d’être transporté vers un établissement de santé de la ville de Perth. La capsule s’est perdue lors de son transport entre un site minier du désert et Perth le 10 janvier. Le camion transportant la capsule est arrivé à un dépôt de Perth le 16 janvier. Les services d’urgence ont été informés de la capsule manquante le 25 janvier. Le directeur général du géant minier Rio Tinto Iron Ore, Simon Trott, s’est excusé pour l’incident et a exprimé sa gratitude pour la découverte. témoigne de la ténacité de tous ceux qui ont participé à la recherche », a déclaré Trott.« Le simple fait est que cet appareil n’aurait jamais dû être perdu. Nous sommes désolés que cela se soit produit et nous sommes désolés pour l’inquiétude que cela a suscitée au sein de la communauté australienne occidentale », a ajouté Trott. Robertson a déclaré que l’enquête sur l’accident pourrait conduire à des poursuites. « Nous avons la capacité de poursuivre en vertu de la loi sur la radioprotection et nous examinerons certainement de telles poursuites, et nous l’avons fait dans le passé », a déclaré Robertson. « Il n’aurait pas dû être perdu, c’est la première chose. Et deuxièmement, oui, bien sûr, ce chiffre est ridiculement bas », a déclaré Albanese. Dawson a déclaré que le gouvernement de l’État révisait les sanctions en vertu de la loi sur la radioprotection.