Découverte d’un site archéologique vieux de 4 000 ans surnommé « Stonehenge des Pays-Bas »

Un site archéologique vieux de 4 000 ans qui contient des tumulus et un sanctuaire dédié au soleil et au solstice a été mis au jour dans la partie centrale des Pays-Bas.

La découverte du site a été surnommée le « Stonehenge des Pays-Bas » car les deux monuments préhistoriques étaient censés avoir été des lieux de sépulture religieux liés au calendrier solaire.

Le sanctuaire était « dédié au soleil », a indiqué mercredi sur son site Internet la municipalité de Tiel, située à environ une heure de route au sud d’Amsterdam et où les fouilles ont eu lieu.

« Le sanctuaire devait être un lieu important », a révélé la municipalité dans une traduction en anglais. « Les gens observaient des jours spéciaux de l’année, effectuaient des rituels et enterraient leurs morts. Le sanctuaire était utilisé depuis 800 ans. »

Le sanctuaire était long de quatre terrains de football au total et contient trois tumulus funéraires, le plus grand mesurant environ 65 pieds de diamètre, qui servait de « sorte de calendrier solaire ».

Il y avait un fossé peu profond autour de la plus grande colline qui avait plusieurs passages, ce qui permettait au soleil de briller certains jours de l’année, a expliqué la municipalité, ajoutant que les jours les plus importants de l’année auraient été les solstices d’été et d’hiver, 21 juin et 21 décembre.

« Aux endroits où le soleil brillait directement à travers les ouvertures, les archéologues ont également trouvé des sacrifices », a déclaré la municipalité, y compris des squelettes d’animaux et des crânes humains et des objets de valeur comme un fer de lance en bronze.

Les archéologues ont également découvert la plus ancienne perle de verre jamais trouvée aux Pays-Bas qui semble provenir de la Mésopotamie, l’actuel Irak, à des milliers de kilomètres de là.

Le site du début de l’âge du bronze est l’un des plus grands jamais découverts aux Pays-Bas et constitue une découverte unique dans le pays, a déclaré la municipalité.

Il a été découvert en novembre 2016 lors de la construction d’un site industriel appelé le parc d’activités de Medel et s’est poursuivi jusqu’en septembre 2017.

« Ce sanctuaire devait être un lieu très important où les gens gardaient une trace des jours spéciaux de l’année, accomplissaient des rituels et enterraient leurs morts. Des rangées de poteaux se tenaient le long des sentiers utilisés pour les processions », a ajouté la municipalité dans un communiqué, selon Reuters.

Les archéologues ont fouillé plus d’un million d’objets sur le site, dont beaucoup devraient être exposés.