Découverte d’un réseau mondial de torture de singes payant des personnes pour maltraiter des animaux | Nouvelles du monde

Un anneau de torture de singes s’étendant de l’Indonésie aux États-Unis a été découvert (Photo: BBC) Un sadique Un anneau de torture de singe qui voit les utilisateurs en ligne payer pour regarder des vidéos de primates maltraités a été exposé. Le réseau mondial, qui s’étendait des États-Unis à l’Indonésie, a été découvert par le Bbc après un an d’enquête. Le Service mondial, travaillant aux côtés de militants pour les animaux, a découvert des centaines de personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays payant des Indonésiens pour torturer et tuer des bébés macaques à longue queue devant la caméra. Certains lecteurs peuvent trouver les images et les détails de l’histoire ci-dessous dérangeants. Les vidéos ont d’abord été téléchargées sur YouTube, mais à mesure que la demande augmentait pour des abus de plus en plus extrêmes, des groupes privés sur l’application de messagerie cryptée Telegram ont été créés. Dans le cadre de l’enquête, la police a été informée et un certain nombre de personnes liées au réseau ont été arrêtées. Travaillant sous couverture, les journalistes de la BBC ont rejoint l’un des principaux groupes de torture de Telegram, où les utilisateurs proposaient d’horribles idées de torture, puis payaient des personnes en Indonésie et dans d’autres pays asiatiques pour les exécuter. Parfois, ils commandaient aux propriétaires de singes de tuer les animaux, mais souvent les singes mouraient quand même à la suite de la torture. Ajis Rasjana, l’un des dresseurs de singes, tient Mini, un macaque qui figurait dans plusieurs vidéos. Rasjana a depuis été emprisonné (Photo : Ajis Rasjana/BBC)



Les membres du réseau de torture des singes paient pour regarder les singes être torturés (Photo : Ed Ou_BBC) Un membre américain du groupe, Mike McCartney, qui partageait régulièrement des vidéos sadiques en échange d’argent, a accepté de parler à la BBC. McCartney, qui s’appelait « The Torture King », a déclaré: « Ils ont organisé un sondage, [with questions like] « Voulez-vous un marteau impliqué ? Voulez-vous des pinces impliquées? Voulez-vous un tournevis ? La vidéo qui en a résulté était la chose la plus grotesque que j’aie jamais vue », a-t-il déclaré. Plus: Tendance

À au moins une occasion, un mélangeur a été impliqué, selon le rapport. Le fondateur du groupe – connu sous le nom de Mr Ape en ligne (son vrai nom n’est pas révélé) – a également accepté de parler et, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il l’avait fait, a déclaré aux journalistes qu’il était un enfant solitaire devenu un adulte solitaire. Il a dit que sa douleur s’était transformée en haine: «Ce qui était si attrayant, c’était de voir quelque chose d’autre souffrir, essentiellement, qui avait l’air humain. Parce que je souffrais. Lui et McCartney ont tous deux déclaré qu’ils avaient honte de leurs actions. Au moins 20 personnes à travers le monde font actuellement l’objet d’une enquête, dont trois femmes vivant au Royaume-Uni qui ont été arrêtées par la police l’année dernière et libérées sous enquête.



Mike ‘Torture King’ McCartney a distribué un certain nombre de vidéos (Photo : Joel Gunter/BBC)



L’un des propriétaires de singes en Indonésie, Asep Yadi Nurul Hikmah, est arrêté par la police (Photo : Anindita Gunita/BBC) Deux des hommes indonésiens qui possédaient et torturaient les singes ont été condamnés à des peines de prison – bien que la peine maximale pour de telles infractions ne soit que de huit mois. Un singe particulier appelé Mini, un bébé macaque qui est apparu dans de nombreuses vidéos et a été épouvantablement traité, a été secouru par la police et emmené dans un sanctuaire, où il semble bien se remettre et profiter de son nouvel environnement nourrissant. On espère que Mini pourra être relâchée dans une réserve protégée où elle pourra courir librement. Le rapport complet peut être trouvé sur la BBC site Internet, tandis qu’un documentaire sur l’enquête, intitulé Monkey Haters, est diffusé sur BBC iPlayer. Une version radio du programme a été diffusée sur BBC Sounds. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

