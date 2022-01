Découverte d’un rare trou noir « chaînon manquant » – étude

Un trou noir de masse intermédiaire situé dans la galaxie d’Andromède à proximité comble une « grande lacune » dans la compréhension des objets cosmiques

Des astronomes ont découvert un trou noir « pas comme les autres » logé dans un amas d’étoiles dans la galaxie d’Andromède à proximité. le « masse intermédiaire » On pense que l’objet est l’un des rares troisièmes types de phénomènes cosmiques qui pourraient être le « chaînon manquant » pour comprendre l’évolution des trous noirs.

Les résultats, publiés récemment dans l’Astrophysical Journal, montrent que l’objet a une masse 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela le rend plus petit que les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies, mais plus grand que les trous noirs stellaires formés lors de l’explosion des étoiles.

En utilisant les données d’observation du télescope Gemini North à Hawaï, les chercheurs ont identifié le trou noir intermédiaire (IMBH) dans un amas d’étoiles massif (appelé B023-G078) qui fait plus de 6 millions de fois la masse du Soleil. Les auteurs soutiennent que le cluster est un « noyau dépouillé », le reste d’une galaxie plus petite qui est tombée dans une plus grande et dont les étoiles extérieures ont été arrachées par les forces gravitationnelles.

Lire la suite Des astronomes découvrent un mystérieux objet spatial « qui ne ressemble à rien » vu auparavant

Décrivant ces clusters comme les « dépotoir pour un tas de trucs différents, » Le co-auteur de l’étude, Anil Seth, a déclaré : «Les noyaux dépouillés peuvent avoir des épisodes de formation répétés, où le gaz tombe au centre de la galaxie et forme des étoiles. Et d’autres amas d’étoiles peuvent être entraînés vers le centre par les forces gravitationnelles de la galaxie.

En combinant les données de Gemini North avec des images du télescope spatial Hubble, l’équipe a modélisé le profil lumineux du trou noir – remarquant que la composition lumineuse et chimique des étoiles changeait à mesure qu’elles s’éloignaient du centre. De plus, les étoiles au centre se déplaçaient aux vitesses les plus élevées.

« Les vitesses stellaires… [give] nous la preuve directe qu’il y a une sorte de masse sombre en plein centre », a déclaré l’auteur principal Renuka Pechetti. « Si c’est dans un noyau dépouillé, alors il doit déjà y avoir un trou noir présent, laissé comme un vestige de la plus petite galaxie qui est tombée dans la plus grande. »

Les chercheurs espèrent maintenant examiner davantage de noyaux dépouillés qui pourraient contenir des IMBH similaires, Seth notant que la découverte « comble le vide » entre les détections précédentes de trous noirs supermassifs et de masse stellaire. « Nous savons que les grandes galaxies se forment généralement à partir de la fusion de galaxies plus petites, mais ces noyaux dépouillés nous permettent de déchiffrer les détails de ces interactions passées », il a dit.