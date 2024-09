Découverte d’un nouveau type de cellules progénitrices, qui pourrait contribuer à la réparation et à la régénération des tissus

Les progéniteurs aortiques CFU-M ont un potentiel endothélial et macrophage. Crédit : Nature Communications (2024). DOI : 10.1038/s41467-024-51637-7



Une équipe de scientifiques du SAHMRI a découvert un tout nouveau type de cellule qui a le potentiel d’améliorer l’avenir de la réparation et de la génération de tissus.

Le Dr Sanuri Liyange, de l’équipe de recherche, explique que les cellules, appelées progéniteurs EndoMac, possèdent la capacité unique de se transformer en deux types de cellules spécifiques : les cellules endothéliales qui forment les vaisseaux sanguins et les macrophages qui sont des cellules immunitaires responsables de la réparation et de la défense des tissus.

« Ces cellules ont une fonction importante : aider à la croissance des vaisseaux sanguins lorsque le corps le demande », a déclaré le Dr Liyanage.

« Ils sont activés par une blessure ou une mauvaise circulation sanguine, auquel cas ils se dilatent rapidement pour faciliter la guérison. »

On pensait depuis plus d’un siècle que des cellules dotées de fonctions similaires existaient, mais jusqu’à présent, elles n’avaient jamais été découvertes. Elles ont été découvertes dans la couche externe de l’aorte chez des souris adultes.

Cette découverte, menée par le professeur Peter Psaltis du SAHMRI, a nécessité neuf ans de travail. Les résultats sont maintenant disponibles publié dans Nature Communications.

Des recherches en cours suggèrent que les progéniteurs EndoMac pourraient être utilisés pour accélérer la guérison de maladies comme le diabète, où le corps a du mal à se réparer correctement. Ces cellules n’expriment pas de marqueurs « auto » typiques, ce qui signifie qu’elles pourraient être des candidates idéales pour la transplantation de cellules souches, car elles sont beaucoup moins susceptibles d’être attaquées par le système immunitaire du receveur.

Le Dr Liyange et ses collègues ont isolé les cellules de souris, les ont cultivées et ont observé la formation de colonies. Ces colonies ont été testées sur des modèles murins diabétiques, montrant des améliorations remarquables dans les plaies qui normalement ne cicatriseraient pas.

« Lorsque nous avons transplanté ces progéniteurs dans des plaies diabétiques, nous avons constaté une amélioration spectaculaire de la guérison en quelques jours », a-t-elle déclaré.

« En théorie, cela pourrait changer la donne pour les patients souffrant de plaies chroniques. »

L’équipe de recherche travaille actuellement sur des études similaires impliquant des cellules cutanées et musculaires, dont les résultats devraient être livrés dans les 12 prochains mois. Ils recherchent également des cellules dans les tissus humains présentant des indications prometteuses.

« Nous sommes ravis de continuer à explorer le potentiel de ces cellules. Nous n’en sommes qu’au début, mais les implications pourraient être énormes », a déclaré le Dr Liyanage.

« Cela représente une avancée significative dans notre compréhension de la régénération des vaisseaux sanguins et est prometteur pour la création de traitements plus efficaces qui soutiennent la capacité du corps à guérir et à maintenir sa fonction au fil du temps. »

Plus d’informations :

Anna E. Williamson et al., Découverte d’une population bipotente de cellules progénitrices endothéliales-macrophagiques dérivées de l’embryon dans l’aorte postnatale, Nature Communications (2024). DOI : 10.1038/s41467-024-51637-7

Fourni par l’Institut sud-australien de recherche médicale et de santé (SAHMRI)