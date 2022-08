Découverte d’un gouffre mystérieux de 82 pieds de large et 656 pieds de profondeur au Chili

Un énorme gouffre mystérieux a été découvert au Chili et a attiré l’attention de tous. La largeur du gouffre a été mesurée à environ 82 pieds. Selon les médias chiliens, ce gouffre se trouve sur les terres canadiennes de Lundin Copper Mining. Il est situé à environ 665 km, soit 413 miles au nord de la capitale Santiago.

Le directeur de l’agence, David Montenegro, a déclaré que le Service national de la géologie et des mines avait envoyé samedi des experts pour découvrir et recueillir plus d’informations sur le gouffre. Selon le directeur de l’agence David Montenegro, ce gouffre a une profondeur de 200 mètres et contient également de l’eau au fond. Après sa découverte, les autorités ont immédiatement interdit la circulation des personnes dans la zone.

Dans une récente déclaration publiée lundi après-midi, Lundin Mining a confirmé que la présence du gouffre n’affectait aucun travailleur ou membre de la communauté. Le rapport indique en outre que la maison, la plus proche de ce gouffre, se trouve à une distance d’environ 600 mètres (1969 pieds) de la zone touchée. Ainsi, la population la plus proche est installée à une distance de sécurité du gouffre.

Lundin Mining détient 80% de la propriété et le reste appartient à la société japonaise Sumitomo Corporation.

Globalement, en termes de sécurité, les autorités ont interdit l’entrée de personnes à proximité de l’immense gouffre. À l’heure actuelle, il n’y a aucune information disponible concernant le gouffre et comment il s’est formé. Le Service national de la géologie et des mines a déclaré qu’il essaierait bientôt de découvrir les raisons de la formation de ce gouffre.

