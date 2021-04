Les mammifères devront prendre place dans les livres d’histoire après qu’un groupe de scientifiques internationaux ait découvert un reptile volant avec le plus ancien pollex opposé enregistré – communément appelé pouce.

Dans un rapport publié lundi, des scientifiques ont annoncé la découverte du «Monkeydactyl» qui vivait il y a 160 millions d’années dans un écosystème forestier en Chine à l’époque jurassique.

Surnommée le «Monkeydactyl» par un ami de l’un des auteurs du rapport, l’espèce est un ptérosaure et scientifiquement connue sous le nom de Kunpengopterus antipollicatus. Les ptérosaures ont été les premiers vertébrés connus à évoluer en vol motorisé, selon le rapport.

Le fossile a été trouvé en Chine en septembre 2019, les deux mains ayant les pouces préservés de manière opposée, selon le co-auteur du rapport Fion Waisum Ma.

Ma, doctorante à l’Université de Birmingham, a déclaré que les chercheurs utilisaient des tomodensitogrammes pour agrandir les mains et examiner les caractéristiques anatomiques de l’ordinateur en raison de la petite taille du fossile.

« La découverte des pouces opposés n’est pas quelque chose qui s’est passé après sa mort », a déclaré Ma. « Cette découverte signifie que les pouces opposés sont apparus pour la première fois sur Terre 160 millions d’années chez un reptile volant. »

Un pouce opposé est très rare chez les reptiles et le plus souvent trouvé chez les mammifères et les humains. Le « Monkeydactyl » a probablement utilisé le pouce pour grimper et attraper des choses, selon Ma.

Bien que la découverte de ce fossile change les livres d’histoire pour l’instant, Ma laisse la porte ouverte à plus de possibilités.

«Il est possible que si nous sortions et trouvions plus de fossiles, nous pourrions trouver un pollex opposé encore plus ancien à l’avenir», a déclaré Ma.

