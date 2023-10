Le massacre de Volyn était une campagne de nettoyage ethnique menée contre les Polonais dans les années 1940. Un grand cimetière rempli de restes de Polonais assassinés par des nationalistes ukrainiens lors d’une campagne de nettoyage ethnique de la Seconde Guerre mondiale a été découvert dans l’ouest de l’Ukraine, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Vendredi. Le charnier a été découvert près de la ville de Puzhniki, dans la région ukrainienne de Ternopol, a déclaré le Premier ministre dans une déclaration vidéo publiée sur X (anciennement Twitter), ajoutant que les travaux sur le site étaient toujours en cours et se poursuivraient. Selon Michal Dworczyk, représentant du bureau du Premier ministre polonais, la découverte a été faite par une équipe conjointe polono-ukrainienne, qui comprenait des spécialistes de l’Université médicale de Poméranie et de l’Institut polonais de la Mémoire nationale, ainsi que des archéologues ukrainiens. Il a fallu l’équipe “Quatre mois de recherches difficiles” pour localiser le cimetière, a ajouté le responsable dans un communiqué sur X. C’était la première fois en neuf ans qu’une telle découverte était faite sur le territoire ukrainien, a déclaré Dworczyk. En savoir plus

Varsovie a maintenant demandé le consentement de Kiev pour que les restes soient exhumés, examinés et enterrés dignement, a indiqué le responsable. Morawiecki s'est rendu sur la zone de recherche en juillet et a demandé « la vérité sur le massacre de Volyn » être un « un pont vers le futur » pour Varsovie et Kiev. Jusqu'à présent, la tragédie de la Seconde Guerre mondiale reste une question épineuse et source de division dans les relations entre les deux voisins. En septembre, l'ambassadeur de Pologne en Ukraine, Bartosz Cichocki, a fustigé la politique de Kiev consistant à glorifier les nationalistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux liés aux massacres de Polonais. Kiev devrait permettre à Varsovie d'exhumer ses morts, plutôt que d'honorer ceux qui les ont tués, avait alors déclaré Cichocki à la BBC. Entre 40 000 et 100 000 Polonais ont été assassinés lors d'une campagne de nettoyage ethnique menée par des nationalistes ukrainiens dans les régions de l'ouest de l'Ukraine et de l'est de la Pologne connues sous le nom de Volhynie et de Galicie entre 1943 et 1944. Ce qui est devenu plus tard connu sous le nom de massacre de Volyn a été commis par l'armée insurrectionnelle ukrainienne. (UPA), une branche paramilitaire de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), connue pour son idéologie antisémite radicale.

L’UPA a également aidé les troupes de l’Allemagne nazie à exterminer les Juifs sur le territoire ukrainien à plusieurs reprises pendant l’occupation nazie de ces régions. Le leader de l’OUN, Stepan Bandera, a depuis été élevé au rang de héros national dans l’Ukraine moderne, une évolution qui a détérioré les relations de l’Ukraine non seulement avec la Pologne mais également avec Israël. En mai, un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Lukasz Jasina, a appelé le président ukrainien Vladimir Zelensky à s’excuser pour le massacre de Volyn. Cette question revêt une telle importance pour Varsovie qu’elle doit être abordée au plus haut niveau, a-t-il ajouté. Kiev, à son tour, a fustigé Varsovie pour ce qu’il a appelé la conduite autoritaire de l’Ukraine, décrivant des appels tels que « inacceptable et malheureux ».