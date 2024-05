Découverte du premier échantillon de moustique du virus du Nil occidental de 2024

Chargement de la vidéo… Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément Vidéo.

La division de lutte contre les moustiques et les vecteurs de la santé publique du comté de Harris a confirmé qu’un échantillon de moustique s’est révélé positif au virus du Nil occidental dans le comté de Harris.

Les responsables ont déclaré que l’échantillon positif avait été collecté sur un site de piégeage de moustiques à l’intérieur de Loop 610 à Houston, dans le code postal 77019.

Les responsables ont déclaré qu’en réponse à l’identification du virus du Nil occidental, la division de lutte contre les moustiques et les vecteurs de la santé publique du comté de Harris activait des opérations de pulvérisation en soirée dans la zone où l’échantillon positif a été trouvé et dans les zones environnantes. Cette opération débutera mercredi soir au crépuscule pour réduire le risque de maladie transmise par des moustiques infectés.

« Après les récentes pluies et les premiers mois plus chauds de l’année, nous constatons une augmentation des populations de moustiques. Nous rappelons à nos résidents de profiter du plein air, mais n’oubliez pas de se protéger, ainsi que leurs familles, des maladies transmises par les moustiques. » a déclaré le Dr Maximea (Max) Vigilant, directeur de la division de lutte contre les moustiques et les vecteurs de la santé publique du comté de Harris.

Les moustiques sont présents toute l’année ; cependant, ils sont plus répandus pendant les mois les plus chauds et généralement plus actifs de juin à octobre, ont indiqué les responsables.

Sur les 56 espèces de moustiques présentes dans notre région, seule une poignée transmettent des maladies telles que le virus du Nil occidental, le Chikungunya, la Dengue et le Zika.

La plupart des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme ou seulement des symptômes légers tels que : une légère fièvre et des maux de tête. Les signes et symptômes plus graves peuvent inclure une forte fièvre, une raideur de la nuque, une désorientation, une encéphalite et, rarement, la mort.

Si vous pensez avoir été infecté par le VNO, contactez votre fournisseur de soins de santé.

CONNAÎTRE LES 3 T : CONSEILLER, LANCER, AGIR

À mesure que les températures augmentent, les populations de moustiques augmentent également. MVCD souhaite que les résidents se souviennent des 3 T lorsqu’il s’agit de lutter contre les moustiques dans leur région – « Astuce, lancer, Passer à l’action« .

Conseil

Suivez ces conseils simples pour éviter les sites de reproduction des moustiques autour de votre maison, surtout juste après un événement météorologique :

Conseil ou videz l’eau stagnante des bols pour animaux de compagnie, des pots de fleurs, des pneus, des seaux et autres récipients.

Si vous avez un bain d’oiseaux, changez son eau tous les trois à cinq jours.

Lancer

Les moustiques sont également capables de se reproduire dans de petits endroits où l’eau stagnante peut être cachée à l’œil humain. Mettez en pratique les conseils suivants pour réduire la reproduction des moustiques dans ces endroits couverts :

-TOSS éliminez les débris, les déchets et autres objets indésirables dans votre maison.

– Nettoyer les gouttières bouchées.

– Gardez les poubelles extérieures fermées et évitez de les remplir excessivement.

– Ne balayez pas les tontes de pelouse, les feuilles ou les détritus dans les égouts pluviaux, car cela empêcherait l’eau de s’écouler, créant ainsi des sites idéaux pour la reproduction des moustiques.

– Minimisez les possibilités d’accumulation d’eau stagnante en vidant l’eau stagnante des pots de fleurs, des seaux, des pneus ou de tout autre objet collectant l’eau.

Passer à l’action

Il existe également plusieurs façons de passer à l’action et réduire les populations de moustiques.

Lorsque vous utilisez un anti-moustique, gardez ces points à l’esprit :

– Utiliser selon les instructions figurant sur l’étiquette du produit.

– N’utilisez pas d’insectifuge sur les bébés de moins de 2 mois.

– Ne pas utiliser de produits contenant de l’huile d’eucalyptus citronné ou du para-menthane-diol chez les enfants de moins de 3 ans.

– Appliquez un répulsif enregistré par l’EPA sur vous-même et vos proches lorsque vous êtes à l’extérieur.

– Lorsque cela est possible, portez des manches longues, des pantalons et des chaussettes.

– Traitez l’eau stagnante avec des larvicides dans les zones où l’eau ne peut pas être couverte, vidée ou retirée et où elle ne sera pas utilisée pour la consommation. Les larvicides sont un type de pesticide appliqué pour tuer les moustiques à leurs premiers stades de développement (larves) avant qu’ils ne deviennent des adultes piqueurs. Ils sont vendus sous forme de liquide, de comprimés, de pellets, de granulés et de briquettes et sont disponibles dans la plupart des quincailleries. Les larvicides sont sans danger pour l’environnement. Suivez les instructions du produit larvicide que vous utilisez.

– Assurez-vous de fermer complètement les robinets extérieurs pour éviter les fuites ; réparer les robinets qui fuient constamment

– Gardez des moustiquaires bien ajustées sur les portes et les fenêtres.

Pour d’autres conseils et ressources de prévention contre les moustiques, Cliquez ici.