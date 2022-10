Découverte d’extraits d’une carte des étoiles vieille de 2100 ans

Ce qui était autrefois perdu peut être retrouvé.

Les chercheurs ont découvert que cela était vrai après avoir découvert des extraits d’une carte d’étoiles perdue depuis longtemps écrite à l’origine il y a plus de 2 100 ans par l’un des plus grands astronomes de l’histoire.

Le catalogue d’étoiles de l’astronome grec Hipparque est la plus ancienne tentative connue de calcul des positions des objets célestes brillants. Écrit entre 170 et 120 avant notre ère, le seul texte disponible de la carte des étoiles a été trouvé à travers les écrits de l’astronome et mathématicien Claudius Ptolemy, qui a créé son propre catalogue 400 ans après Hipparque.

Cependant, des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de France ont pu utiliser la technologie d’imagerie multispectrale pour lire des fragments du catalogue écrit derrière le Codex Climaci Rescriptus, un manuscrit palimpseste grec avec des pages effacées et réécrites.

Dans leurs découvertes, publiées mardi dans le Journal for the History of Astronomy, les chercheurs ont pu déterminer que les calculs d’Hipparque étaient composés en coordonnées équatoriales; le système largement connu pour déterminer les coordonnées des objets célestes.

Ils ont également confirmé que le catalogue d’étoiles de Ptolémée n’est pas une copie complète de celui d’Hipparque comme on le pensait auparavant. De plus, le catalogue d’étoiles d’Hipparque est plus précis que celui de Ptolemny car il a une précision d’un degré près par rapport aux coordonnées réelles connues des étoiles aujourd’hui.

Le chercheur principal Victor Gysembergh a déclaré au journal Nature que la technologie utilisée pour découvrir la carte des étoiles peut aider à découvrir plus de détails sur des milliers d’autres manuscrits anciens.

“Ce n’est qu’un cas, très excitant, d’une possibilité de recherche qui peut être appliquée à des milliers de manuscrits avec des découvertes étonnantes à chaque fois”, a déclaré Gysembergh au journal Nature.

Selon le Musée d’histoire spatiale du Nouveau-Mexique, Hipparque était considéré comme l’un des plus grands astronomes et mathématiciens de l’histoire. En utilisant une dioptrie, un tube fin pour balayer le ciel, il a pu faire ses calculs pour créer la carte des étoiles. Il était également connu pour avoir été le premier à utiliser des modèles géométriques pour calculer les mouvements des étoiles.

Surnommé le “père de l’astronomie scientifique et de la trigonométrie”, Hipparque a également effectué l’un des premiers calculs utilisant la trigonométrie.