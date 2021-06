Découverte d’espèces de dinosaures en Australie parmi les plus importantes au monde

Ajoutant à la liste des découvertes récentes de dinosaures, une nouvelle espèce de dinosaure – près de deux fois la taille du signe hollywoodien – a été trouvée, selon un nouveau rapport.

Dans un rapport publié lundi dans la revue PeerJ, les scientifiques ont confirmé la découverte de nouveaux fossiles de dinosaures provenant d’un sauropode titanosaure.

le Australotitan cooperensis est la plus grande espèce de dinosaure trouvée en Australie et de taille similaire aux titanosaures géants d’Amérique du Sud. On estime qu’il pesait 70 tonnes et mesurait entre 82 et 98 pieds.

Le sauropode, surnommé Cooper d’après un ruisseau nommé Cooper Creek près de la découverte du fossile, aurait vécu au Crétacé il y a entre 92 et 96 millions d’années. Les sauropodes étaient des mangeurs de plantes et comprennent les plus gros animaux à avoir jamais vécu sur terre.

Les fossiles ont été découverts il y a plus de dix ans dans le sud-ouest du Queensland par deux propriétaires fonciers qui ont ensuite ouvert le musée d’histoire naturelle d’Eromanga après avoir découvert un certain nombre de sites de fossiles de titanosaures.

« Des découvertes comme celle-ci ne sont que la pointe de l’iceberg », a déclaré à Reuters le conservateur et paléontologue du Queensland Museum, Scott Hocknull.

En raison de l’emplacement des fossiles et de leur grande taille, les scientifiques ont eu des difficultés à les étudier. C’est alors que le musée d’histoire naturelle d’Eromanga et le musée du Queensland ont décidé d’utiliser l’imagerie 3D pour les comparer à d’autres fossiles du monde entier.

Hocknull a déclaré au New York Times qu’en Australie, le terrain plat rend plus difficile la recherche de fossiles.

Cooper rejoint le plus ancien titanosaure découvert en Argentine et le « singe dactyle » avec le plus ancien pollex opposé enregistré dans les découvertes récentes.

« Monkeydactyle » :Des scientifiques découvrent un reptile volant de l’ère jurassique avec les plus vieux pouces opposés

Environ 140 millions d’années :Des fossiles du plus ancien titanosaure découverts en Argentine

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.