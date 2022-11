Découverte de statues de bronze vieilles de 2 000 ans pour « réécrire l’histoire » | Nouvelles du monde

Deux douzaines de figurines et de pièces de monnaie – dont des statues en bronze construites il y a 2 000 ans – ont été découvertes dans une découverte qui, selon les experts, “réécrira l’histoire”.

Annoncée par les autorités italiennes mardi, la réalisation archéologique changerait considérablement ce que nous savions auparavant sur l’évolution de la civilisation étrusque vers l’Empire romain.

Les sculptures ont été découvertes dans les bains sacrés de San Casciano dei Bagni lors d’une fouille archéologique près de Sienne, où leurs traits délicats, leurs inscriptions et leurs tuniques ondulées étaient cachés et parfaitement conservés sous la boue.

Image:

Une statue est vue à San Casciano dei Bagni, Italie centrale



La découverte serait l’une des découvertes méditerranéennes les plus importantes jamais réalisées et la plus importante depuis la découverte sous-marine en 1972 des célèbres guerriers de bronze de Riace, a déclaré le directeur des musées du ministère de la Culture, Massimo Osanna.

Les figurines étaient également accompagnées de 5 000 pièces en or, argent et bronze, a indiqué le ministère.

Un nouveau musée sera construit dans la région pour présenter les antiquités extraordinaires, a annoncé le ministère, démontrant l’importance des découvertes.

Jacopo Tabolli, qui a coordonné les fouilles au nom de l’Université pour étrangers de Sienne, a déclaré que cette découverte capitale a jeté un nouvel éclairage sur la civilisation étrusque et l’expansion de l’Empire romain dans l’Italie centrale d’aujourd’hui.

La période des 1er et 2ème siècles av. J.-C. a été marquée par de nombreuses guerres et conflits dans les régions actuelles de la Toscane, de l’Ombrie et du Latium.

Pourtant, ces statues de bronze témoignent que les familles étrusques et romaines priaient ensemble les divinités dans le sanctuaire sacré des sources thermales.

Image:

Plus de découvertes de l’ancienne source thermale toscane de San Casciano dei Bagni



Les effigies, y compris les représentations de l’ancien dieu grec Apollon et de la déesse de la santé Igea, portent à la fois des inscriptions étrusques et latines.

“Alors qu’il y avait des guerres sociales et civiles à l’extérieur du sanctuaire … à l’intérieur du sanctuaire, la grande élite des familles étrusques et romaines priait ensemble dans un contexte de paix entouré de conflits”, a déclaré M. Tabolli.

“Cette possibilité de réécrire la relation et la dialectique entre les Étrusques et les Romains est une opportunité exceptionnelle.”

En savoir plus sur Sky News :

Le site archéologique “le plus impressionnant” pourrait “transformer” la compréhension de l’époque romaine

Des statues romaines découvertes par des archéologues dans une église abandonnée du Buckinghamshire lors du creusement d’une voie ferrée à grande vitesse

Les découvertes allaient de figures corporelles complètes à des parties individuelles du corps, qui auraient été offertes aux dieux en échange d’une guérison médicale par les eaux thermales, a déclaré le ministère.

Les trésors historiques constituent également le plus grand gisement de bronzes de cette époque en Italie, car la plupart des antiquités qui subsistent sont principalement en terre cuite, a indiqué le ministère.

“C’est une découverte qui va réécrire l’histoire”, a ajouté M. Tabolli.