Découverte de la Voie lactée alors que les astronomes découvrent un objet rotatif «effrayant» sans précédent | Actualités scientifiques et techniques

Les astronomes ont découvert un mystérieux objet en rotation dans la Voie lactée qui émet un faisceau d’ondes radio toutes les 18 minutes – et ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant.

L’objet a été observé pour libérer une énorme rafale d’énergie radio pendant une minute entière toutes les 18 minutes.

Les chercheurs estiment qu’elle se trouve à environ 4 000 années-lumière et qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle classe d’étoiles à neutrons à rotation lente avec un champ magnétique ultra-puissant détectable par les radiotélescopes.

L’observation est connue sous le nom de transitoire radio, qui fait référence à un objet qui émet périodiquement de brefs éclairs de signaux radio, comme s’il s’allumait et s’éteignait dans l’espace.

Découverte « effrayante »

« C’était un peu effrayant pour un astronome parce qu’il n’y a rien de connu dans le ciel qui fasse cela », a déclaré Natasha Hurley-Walker, du Centre international de recherche en radioastronomie de l’Université Curtin, qui a dirigé l’équipe qui a fait la découverte.

L’icône en forme d’étoile indique la position du mystérieux transitoire répétitif dans la Voie lactée, telle qu’elle est vue par la Terre



Bien que les événements aient été observés auparavant – généralement sous forme d’événements très rapides qui s’allument et s’éteignent en quelques secondes ou millisecondes ou sous forme d’impulsions plus longues qui durent des jours – les transitoires radio n’avaient pas été détectés auparavant apparaissant et disparaissant en quelques heures, a déclaré Mme Hurley-Walker. .

L’équipe effectue davantage de recherches pour déterminer la cause des explosions d’énergie, mais les astronomes pensent qu’il pourrait s’agir d’un soi-disant magnétar, qui est un type spécial d’étoile « morte » avec un champ magnétique ultra-fort.

Mme Hurley-Walker a déclaré que la perspective d’un signal radio répétitif dans l’espace pourrait amener certains à penser qu’il pourrait s’agir d’une dépêche d’extraterrestres, mais elle a déclaré que les observations couvraient une large gamme de fréquences – indiquant qu’elles avaient une origine naturelle.

Découvert pour la première fois par un étudiant

Tyrone O’Doherty, ancien étudiant de premier cycle à l’Université Curtin, a découvert l’objet pour la première fois en examinant les observations de la Voie lactée de mars 2018 et mai 2018 et en recherchant toute différence.

Il a dit qu’il ne s’attendait pas à faire une découverte aussi fascinante, déclarant lors d’un point de presse: « C’est vraiment surréaliste d’avoir trouvé quelque chose comme ça. »

Pour confirmer la découverte, Mme Hurley-Walker a passé au crible de vastes archives remontant à 2013, pour voir si le télescope avait détecté une autre activité de l’objet.

Elle a constaté qu’il s’était allumé dans la première partie de 2018, émettant 71 flashs de signaux radio de janvier à mars, avant de s’éteindre à nouveau. Comme elle et ses collègues l’ont vu dans leurs propres observations, les impulsions arrivaient à intervalles réguliers.

« C’est juste toutes les 18,18 minutes, comme sur des roulettes », a-t-elle déclaré.

Pour obtenir plus de détails, il faudra observer l’objet lorsqu’il sera à nouveau actif ou trouver des objets similaires ailleurs dans la Voie lactée, a déclaré Mme Hurley-Walker.

L’équipe a également découvert que l’objet nouvellement détecté semble tourner beaucoup plus lentement que les autres magnétars, ce qui suggère qu’il a survécu à d’autres qui ne durent généralement que quelques milliers d’années.

Mais Mme Hurley-Walker a déclaré qu’il pourrait également s’agir d’un tout nouveau type d’objet cosmique qui a provoqué les éclairs d’énergie.

« Parce que nous ne nous attendions pas à ce que ce type d’émission radio soit possible, le fait qu’il existe nous indique qu’une sorte de processus physique extrême doit se produire », a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont détaillé la découverte dans une étude publiée cette semaine dans la revue Nature.