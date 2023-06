Découragé de lire sur le passé de l’église – Shaw Local

Il est décourageant d’en savoir plus sur les abus passés commis par les ministres ordonnés de l’Église catholique.

Il a été perpétré par un petit nombre de personnes sur une période de sept décennies. Chaque profession a son Judas, et tout montant est inacceptable. La réponse lente et timide dans le passé était épouvantable. Au crédit de l’église, le rapport a été compilé avec son aide complète. L’écart dans les rapports passés de l’église est principalement dû à des abus d’ordres religieux en dehors de sa juridiction. De grands progrès ont été faits pour résoudre le problème. Il est également important de réaliser que l’église nourrit, abrite, habille, éduque et s’occupe de plus de personnes que toute autre institution.

Aussi sensationnels que soient les gros titres, il y a plus de bons catholiques que de mauvais.

Art Osten, Jr.

Bosquet de la rivière Fox