Décorez votre coin lecture à la manière du Studio Ghibli

Qui n’a jamais rêvé de vivre dans l’un de ses films préférés ? Si vous aimez Le Château ambulant, Mon voisin Totoroou tout autre classique de l’anime de Hayao Miyazaki, vous avez de la chance. Les produits proposés ici vous aideront à décorer votre coin lecture, à la manière du Studio Ghibli.

Fondée suite au succès du film de Hayao Miyazaki Nausicaä de la vallée du vent Adaptation cinématographique en 1984, le Studio Ghibli est devenu célèbre au Japon et au-delà pour ses images pleines de charme, souvent respectueuses de l’environnement. En plus des thèmes environnementaux et des scènes pastorales du créateur, l’œuvre de Miyazaki contient une variété de personnages appréciés et très reconnaissables. Parmi ceux-ci figurent les lutins de suie, Totoro, le chat Jiji, le démon du feu Calcifer (tous présentés ci-dessous) et bien d’autres. En termes simples, le Studio Ghibli est une véritable ambiance.