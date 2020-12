Design d’intérieur sur le thème des vacances du designer Bronson van Wyck. | Gracieuseté de Bronson van Wyck

Les fêtards se donnent beaucoup de mal cette année, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Un casse-noisette de 9 pieds. Cristaux magiques qui allument une cheminée avec des flammes vertes et violettes. Les pommes de pin en verre scintillantes si tranchantes qu’elles doivent être manipulées avec un équipement de protection.

Ce ne sont là que quelques-unes des décorations que les passionnés de Noël utilisent pour montrer leur joie de Noël au cours d’une année par ailleurs morne. Dorinda Medley, une ancienne star de Bravo Les vraies femmes au foyer de New York, est connue pour «rendre les choses sympas», en particulier les étalages de Noël exubérants qu’elle installe chaque année au Blue Stone Manor, sa maison dans les Berkshires. Mais elle devient très grande cette saison des vacances – littéralement, si ce casse-noisette géant qu’elle a acheté est une indication. «Quand j’ai appuyé sur le bouton, je me suis dit: ‘Qu’est-ce que j’ai fait?’ Mais maintenant, c’est sur l’American Express, payé, et j’en suis content », dit Medley.

Être heureux pour cela, pour les petites poches de gaieté à une époque où tout ne semble pas très joyeux, c’est faire du gros business pour les pourvoyeurs de décorations de Noël, qui vendent rapidement la joie des Fêtes. «Je dois faire des efforts cette année», dit Medley à propos de ses grosses dépenses, «parce qu’il serait facile de tomber dans le marasme de 2020 et de dire de l’oublier. Mais je pense qu’au bout du compte, les gens ont besoin d’espoir. »

Medley n’est pas seul. En cette année de célébrations de vacances réduites, où beaucoup sautent complètement les vacances et d’autres font de leur mieux pour adapter les traditions aux mesures de sécurité requises par la pandémie de Covid-19, les passionnés de Noël choisissent de rediriger l’énergie qu’ils dépenseraient habituellement pour les fêtes, repas et courses frénétiques pour mettre en place des décorations et des étalages lumineux exagérés.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Dorinda Medley (@dorindamedley)

Les célébrants expriment également la joie des Fêtes à l’intérieur, à travers des activités à l’ancienne de Noël comme la construction de maisons en pain d’épice et le cordage de guirlandes alors que les gens recherchent ce que Medley décrit comme un Noël normand Rockwell. «Je veux évoquer ce sentiment de chez soi – parce que nous avons tous été domicile, » elle dit. (Cela ne fait pas de mal, bien sûr, que l’artisanat de Noël soit hautement, hautement instagrammable.)

C’est une scène qui se joue à travers le pays. «Au cours des deux derniers mois, nous avons constaté une augmentation de 45% de l’éclairage des fêtes par rapport à la même période l’an dernier, et une augmentation de 42% avec les couronnes et les guirlandes», déclare Andrew Wolf, un marchand de vacances chez Ace Hardware. Et John DeCosmo, président d’Ulta-Lit Tree Company, déclare: «Les ventes d’ensembles d’éclairage sont en hausse, les ventes de décorations extérieures sont en hausse et les ventes d’arbres de Noël artificiels sont en hausse, alors oui, nous le voyons. Nos propres ventes en ligne ont augmenté de plus de 30% cette année. »

Caroline Moss, auteur et animatrice du podcast Gee merci vient de l’acheter, fait un affichage de lumières extérieures pour la première fois et n’a vu aucune raison d’attendre après Thanksgiving pour éclairer sa maison. «J’ai installé un arbre extérieur et des lumières extérieures le 2 novembre», confesse-t-elle. Moss, qui a déménagé à Los Angeles cette année avec son mari Dan, était préoccupée par ce que ses nouveaux voisins pourraient penser, même si elle n’avait pas besoin de s’inquiéter. «J’étais très nerveux parce que je ne voulais pas être considéré comme le nouveau voisin fou. J’ai envoyé un texto à ma voisine d’à côté, et elle m’a dit: ‘Oh, nous le faisons aussi.’ «

Selon DeCosmo, le lendemain de Thanksgiving est généralement le jour le plus populaire de l’année pour la décoration de Noël. Mais cette année, des gens comme Moss ont commencé tôt, souhaitant peut-être porter leur joie des Fêtes sur leur pelouse. Bronson van Wyck, un décorateur qui dessert une clientèle haut de gamme, a vu une augmentation notable de son activité, en particulier chez les lève-tôt. «Nous ferions généralement entre six et dix maisons pour Noël, et nous les aurions probablement réservées d’environ [mid-November], » il dit. «Cette année, nous avons eu une douzaine de réservations avant la fête du Travail.»

« Je pense qu’il est important de montrer que nous sommes ici, nous célébrons »

Van Wyck capitalise d’une autre manière: pour 475 $, son site Web propose quelque chose appelé «Sucre et épice, forfait délices sensoriels» comprenant «(1) Couronne à feuilles persistantes, de cèdre et de genièvre ornée d’agrumes séchés, de bâton de cannelle et de baies artificielles fabriquées à la main par de véritables Van Wyck Elves », une ampoule LED intelligente polychrome de GE, et un tube de ces cristaux magiques à jeter dans le feu (prix de détail Amazon: 15,26 $). Van Wyck n’est pas le seul à sortir des elfes. Sur la nouvelle émission Netflix Relooking de maison de vacances avec M. Noël, l’architecte d’intérieur Benjamin Bradley, le titulaire M. Christmas, et son équipe (oui, des elfes) donnent à quatre familles des relookings de maisons de vacances comprenant des arbres floqués à la main, des couronnes de style Della Robbia, des diamants en lucite, des lanternes suspendues et des cerfs luminescents. M. Christmas, selon ses propres mots, dit «des boules de Noël aux murs».

Preston Davis, l’éditeur de Keep it Chic, est un autre nouveau venu dans les étalages festifs de vacances en plein air. «Je n’ai jamais mis de lumière à l’extérieur ou dans les fenêtres et j’ai l’intention de le faire cette année! Je pense qu’il est important de montrer que nous sommes ici, que nous célébrons », dit Davis.

Dans les saisons de vacances passées, Davis a organisé une série de déjeuners à visiter avec de vieux amis rentrant chez eux pour les vacances. Mais avec les voyages et les grands rassemblements hors de la table, Davis envisage de construire une maison en pain d’épice et de fabriquer une guirlande de pop-corn à l’ancienne avec ses filles adultes, âgées de 20 et 25 ans – à condition qu’elles puissent rentrer chez elles en toute sécurité. «J’ai l’intention de vraiment monter en puissance, l’arbre avec les chaînes de pop-corn et tout le reste. Je veux vraiment tout faire », dit-elle.

Elle espère également que ses enfants voudront s’amuser. «Je veux qu’ils aident à décorer et à faire certaines de ces traditions, des maisons en pain d’épice et des biscuits. Peut-être que je vais même leur faire produire des cubes de sucre pour le Père Noël. Qui sait?! » Elle considère ces activités pratiques comme un moyen de briser son habitude de faire du multitâche – ce qui, reconnaît-elle, «enlève beaucoup de valeur au temps que je passe avec ma famille».

Il n’est pas surprenant qu’en cette année socialement éloignée, où le toucher et la proximité physique sont largement interdits, les gens trouvent des moyens visuels et auditifs créatifs de se connecter avec les autres. Les applaudissements et les acclamations nocturnes du printemps pour les premiers intervenants engendrent les feux d’artifice illégaux de l’été, qui ont cédé la place à des squelettes géants à l’Halloween. Maintenant, chez Yuletide, les moyens créatifs sont devenus littéraux, avec des gens qui se lancent dans ces projets d’artisanat hautement Instagrammables.



Gracieuseté d’Elizabeth Schulte Les guirlandes d’Elizabeth Schulte.

Fidèle au ton nostalgique de ce Noël, Elizabeth Schulte de Salem, Oregon, intensifie sa fabrication de guirlandes, en utilisant des fruits secs comme les oranges et les pommes aux côtés de pop-corn et de canneberges plus traditionnels. Les pommes séchées sont le fruit littéral du travail illicite; elle s’est engagée dans une pratique appelée scrumping pour les obtenir. «Cela signifie, euh, libérateur des pommes qui ne sont peut-être pas nécessairement les vôtres légalement, d’un endroit où personne ne les garde vraiment nécessairement », dit Schulte. Pour expier le scrumping, elle envisage également d’adopter une autre activité de vacances historique: la voile. «C’est là qu’ils se promenaient et chantaient des chansons de Noël dans le verger» pour encourager les arbres à faire pousser plus de pommes, dit-elle. «Compte tenu du fait que nous venons de voler des pommes dans tout l’État, nous devrions peut-être aller leur donner des encouragements.»

Schulte incorpore la nostalgie d’une autre manière. «Je vais utiliser d’étranges paillettes sur l’une des guirlandes, je pense peut-être sur les pommes de pin. Des paillettes étranges? Schulte explique qu’avant la Seconde Guerre mondiale, les paillettes étaient principalement fabriquées à partir de verre dépoli d’Allemagne et qu’elle voulait la vraie affaire. «C’est assez ennuyeux à trouver, j’en ai trouvé en ligne», dit-elle.

Les paillettes de verre dépoli allemandes présentaient un autre problème, bien qu’avec une solution très 2020. «Je suis discrètement préoccupé par le fait que je vais mettre du verre dépoli dans mes poumons et mes yeux», dit Schulte. «Je pense que pour l’utiliser en toute sécurité, je dois porter un masque.»