L’agence s’est attirée la colère du peuple amérindien Navajo, qui a tenté d’arrêter le lancement en raison d’une inclusion inhabituelle dans la charge utile.

L’atterrisseur Peregrine (qui a achevé sa rentrée contrôlée dans l’atmosphère) tard la semaine dernière) portais cendres humainesy compris ceux du célèbre auteur de science-fiction Arthur C.Clarke. Un partenariat commercial a également permis aux clients payants d’envoyer leurs souvenirs sur la Lune.

Alors que l’exploration spatiale devient de plus en plus privatisée et commerciale, vous pouvez désormais envoyer vos objets préférés sur la Lune. Mais qu’est-ce que cela signifie, tant sur le plan éthique que juridique ?

La Lune ouverte aux affaires

La société américaine Astrobotic possède la Peregrine, qui a la taille d’une petite voiture. Cela s’est avéré fatal problèmes de carburant peu de temps après avoir été lancé sur la fusée Vulcan Centaur depuis Cap Canaveral.

À bord se trouvent des « vanity bidons ». L’idée est née en partenariat entre l’entreprise et la société de fret mondiale DHL.

Selon cet accord, n’importe qui peut envoyer un colis de deux centimètres et demi sur cinq centimètres sur la surface lunaire pour moins de 500 dollars américains. Outre la taille, il y avait quelques autres limitations sur ce que chaque paquet pouvait contenir.

Astrobotic, fondée en 2007 et basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, est l’une des nombreuses sociétés américaines fournissant des services commerciaux de charges utiles lunaires à la NASA pour apporter des sciences et des technologies sur la Lune. Peregrine portait également instruments scientifiques de six pays et de nombreuses équipes scientifiques.

Étonnamment peut-être, l’envoi de cendres dans l’espace n’est pas nouveau à bord des vols suborbitaux et orbitaux terrestres.

Deux sociétés américaines commercialisent ce service à partir de quelques milliers de dollars seulement – Célestis et Espace Élysée. Cette pratique est adoptée par de nombreuses personnes, y compris par les astronautes qui ont été dans l’espace.

Un enterrement sur la Lune (oui, vous pouvez en acheter un) coûte plus cher – environ 13 000 $ US.

Les charges utiles commerciales lancées depuis le sol américain nécessitent approbationmais ce processus d’approbation ne couvre que la sûreté, la sécurité nationale et la politique étrangère.

Peregrine, s’il avait réussi, aurait marqué le premier enterrement lunaire commercial. C’est un territoire inexploré alors que d’autres mondes deviennent à notre portée, même si ce n’est pas la première fois que cela apparaît.

La NASA s’est engagée à mener des consultations à l’avenir après le tollé des Navajos lorsque, il y a 20 ans, ils avaient transporté une partie des cendres d’Eugene Shoemaker vers la Lune à bord de la sonde Lunar Prospector. Comme beaucoup d’autres cultures autochtones, la nation Navajo considère la Lune comme sacrée et s’oppose l’utilisant comme site commémoratif.

Cependant, la NASA a déclaré lors d’un point de presse qu’elle n’avait aucun contrôle sur ce qui se trouvait sur Peregrine, soulignant les écarts entre les entreprises commerciales et le droit spatial international.

Un champ de mines légal

Une autre question concerne les règles en vigueur dans chaque pays sur où et comment les cendres humaines peuvent être localisées, manipulées et transportées et comment celles-ci pourraient s’étendre dans l’espace. Par exemple, en Allemagne, les cendres doit être enterré dans un cimetière.

Avec l’accélération de la privatisation de l’espace, le labyrinthe éthique et juridique s’approfondit.

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique (OST) déclare l’espace la « province de toute l’humanité » tout en interdisant l’appropriation nationale.

Il ne tient toutefois pas compte de ce que les entreprises privées et les particuliers peuvent faire.

Le récent Accords d’Artémis, signé par 32 pays, étend la protection aux sites lunaires d’importance historique. Mais ces protections ne s’appliquent qu’aux gouvernements, pas aux missions commerciales.

Et personne ne possède la Lune pour accorder des droits d’inhumation, ni aucun autre corps mondial ou céleste.

Le traité oblige les États à autoriser et à superviser les activités dans l’espace. Cela nécessite de « tenir dûment compte » des intérêts des autres États.

De nombreux pays ont une législation spatiale qui inclut des motifs de refus d’éléments de charge utile qui ne sont pas dans leur intérêt national, par exemple Indonésie et Nouvelle-Zélande.

Les pays qui n’en tiennent apparemment pas compte, notamment l’Australie et les États-Unis, pourraient être amenés à envisager d’élargir ce modèle avec l’émergence du monde commercial dans une arène traditionnellement gouvernementale.

Où tracer une ligne ?

L’orbite terrestre est déjà encombrée de satellites défunts et, plus loin, d’objets comme La Tesla d’Elon Musk.

Nous avons déjà déployé des sondes spatiales sur d’autres mondes, notamment sur la Lune, Mars, Titan et Vénus, mais il se peut que beaucoup de choses soient en jeu. un trésor plutôt qu’un déchetselon l’archéologue spatiale Alice Gorman.

Par exemple, les astronautes d’Apollo ont laissé des souvenirs officiels, comme une plaque marquant les premiers pas humains sur la surface lunaire. Certains ont également laissé des traces personnelles, comme Charles Duke d’Apollo 16, qui a laissé un photo de famille encadrée.

Cependant, envoyer une coupe de cheveux ou les cendres de votre chien de compagnie sur la Lune peut ne pas être considéré comme important sur le plan culturel et historique.

Le problème est donc de savoir où nous voulons placer une ligne dans le sable alors que nous nous dirigeons vers le cosmos sur les rivages d’autres mondes.

Nous ne pouvons pas revenir en arrière sur les entreprises spatiales privées, et nous ne devrions pas non plus le faire.

Mais cette mission ratée avec des cendres et des charges utiles illustre les questions inexplorées de l’infrastructure juridique et éthique pour soutenir les activités commerciales.

Il vaut la peine de réfléchir à une commercialisation future, telle que l’exploitation minière d’astéroïdes et l’éventuelle colonisation de l’espace.

Carole OlivierProfesseur en Communication Scientifique et Astrobiologie, UNSW Sydney